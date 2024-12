XEM CLIP:

Hôm nay (13/12), Công an quận 3, TPHCM ra quyết định bắt giữ khẩn cấp 3 người liên quan vụ việc trên, gồm: Võ Thanh Bằng (61 tuổi, quê Bạc Liêu, là tài xế), Phạm Duy Niên (20 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, nhân viên xe buýt) và Lê Minh Hiền (37 tuổi, quê Trà Vinh, làm nghề giao hàng) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an bắt giữ Võ Thanh Bằng (tài xế xe buýt). Ảnh: Công an cung cấp

Và Phạm Duy Niên (nhân viên xe buýt). Ảnh: Công an cung cấp

Đây là những người liên quan trong vụ ẩu đả trên đường mà clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Theo đó, ngay sau khi nắm bắt clip trên mạng, Công an quận 3 vào cuộc, làm việc với HTX vận tải TPHCM đã xác định được tài xế Bằng, nhân viên xe buýt Niên và người giao hàng Hiền nên đưa về làm việc.

Qua điều tra làm rõ, 13h30 trưa 10/12, Hiền điều khiển xe gắn máy đi giao hàng. Tại đường Võ Thị Sáu, quận 3, xe của Hiền bị xe buýt chạy tuyến số 14 do Bằng cầm lái, ép sát lề đường khiến tay lái chao đảo. Dù không va chạm nhưng Hiền bực tức chạy theo chặn trước khiến xe buýt dừng lại và Hiền chửi bới, dùng tay đập vào cửa xe buýt.

Đọc lệnh bắt Lê Minh Hiền (là người giao hàng). Ảnh: Công an cung cấp

Tài xế Bằng cầm đoạn cây sắt xuống xe giải quyết và nhân viên Hiền cũng xuống xe. Bằng giữ 2 tay của Hiền và Niên đạp ngã Hiền xuống lề đường.

Khi đó, người dân xung quanh can ngăn. Lúc này, Hiền đứng dậy đánh trả 2 người. Bằng dùng cây sắt đánh vào phía sau.

Hiền thất thế, chạy qua hướng lề đường đối diện và định nhặt gạch đá ăn thua lại, nhưng Niên đuổi theo, ôm vật Hiền xuống lề đường. Khi người dân can ngăn, Hiền lấy xe máy chạy khỏi hiện trường. Bằng cùng Niên cũng lên xe buýt rời đi.

Vụ ẩu đả trên phố được người dân quay lại, chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Khi đưa 3 người về làm việc, công an xác định ở sau gáy và đầu gối trái của Hiền có vết xây xát, rách da đã khô nhưng người này từ chối giám định thương tích.

Khám nghiệm xe buýt, công an thu giữ 1 đoạn sắt dạng tròn dài khoảng 65cm mà Bằng khai nhận, đã dùng đánh nhau với Hiền.

Vì vụ việc xảy ra trên đường phố, nơi đông người và đoạn đường có nhiều du khách tham quan, làm ảnh hưởng rất xấu đến tình hình an ninh, trật tự an xã hội. Do đó, Công an quận 3 bắt khẩn cấp 3 người liên quan để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.