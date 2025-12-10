Lệnh cấm áp dụng cho Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch và TikTok. Các nền tảng này đều phải xóa tài khoản và chặn đăng ký mới của nhóm người dưới 16 tuổi nếu không muốn đối mặt với nguy cơ bị phạt đến 49,5 triệu USD.

Dù được chuẩn bị trong nhiều tháng, quá trình triển khai vẫn ghi nhận nhiều trục trặc ban đầu. Một số trẻ em dưới 16 tuổi vẫn vượt qua kiểm tra xác thực tuổi bằng gương mặt, dù chính phủ cho biết không kỳ vọng hệ thống sẽ hoàn hảo ngay.

Australia là nước đầu tiên trên thế giới cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội. Ảnh: Moneycontrol

Đến ngày 9/12, tất cả các nền tảng, trừ X, xác nhận sẽ tuân thủ. X cho biết đã trao đổi với cơ quan eSafety nhưng chưa đưa ra hướng dẫn chính thức cho người dùng. Bluesky, nền tảng cạnh tranh với X, cũng bất ngờ tự nguyện áp dụng lệnh cấm dù được đánh giá rủi ro thấp.

Trong vài tuần qua, trẻ em Australia phải hoàn tất bước xác thực tuổi, đổi số điện thoại và chuẩn bị cho việc tài khoản bị khóa.

Kieran Donovan, Giám đốc điều hành dịch vụ xác thực tuổi k-ID, cho biết hệ thống đã xử lý hàng trăm nghìn yêu cầu, trong đó Snapchat là một khách hàng lớn.

Phản ứng của phụ huynh rất khác nhau. Một phụ huynh chia sẻ con gái 15 tuổi rất hoang mang vì hầu hết bạn bè đều bị Snapchat xác định nhầm là 18 tuổi, khiến cô bé lo sợ bị gạt khỏi nhóm bạn. Một phụ huynh khác thậm chí nói rằng lệnh cấm buộc ông phải “dạy con phá luật”, bao gồm dùng VPN và lập tài khoản YouTube riêng để vượt hạn chế tuổi.

Ngược lại, không ít cha mẹ lại xem đây là cơ hội tốt để giúp con cai nghiện mạng xã hội, nhất là những trường hợp trẻ bị cuốn vào nền tảng đến mức mất kiểm soát.

Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định ngay từ đầu rằng lệnh cấm sẽ không thể hoàn hảo, nhưng thông điệp đưa ra là rõ ràng. Ông ví von việc đặt giới hạn tuổi dùng mạng xã hội giống như quy định tuổi uống rượu: việc một số thanh thiếu niên tìm cách lách luật không làm giảm ý nghĩa của chuẩn mực quốc gia. Thăm dò ý kiến cho thấy khoảng 2/3 cử tri ủng hộ nâng độ tuổi dùng mạng xã hội tối thiểu lên 16.

Lệnh cấm cũng gây chú ý toàn cầu. Malaysia, Đan Mạch, Na Uy và thậm chí Liên minh châu Âu cho biết đang xem xét áp dụng mô hình tương tự, trong khi chính phủ Anh tuyên bố theo dõi sát cách tiếp cận của Australia. Từ ngày 11/12, eSafety sẽ gửi yêu cầu đến các nền tảng để báo cáo quá trình triển khai, bao gồm số tài khoản đã bị xóa, cách họ ngăn chặn tái phạm hay vượt rào, cùng hiệu quả của cơ chế khiếu nại. Những dữ liệu này sẽ được công khai.

Nếu các nền tảng bị đánh giá không thực hiện “các bước hợp lý”, cơ quan quản lý có thể đưa họ ra tòa để yêu cầu xử phạt. Một nhóm cố vấn học thuật độc lập sẽ tiến hành đánh giá tác động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của lệnh cấm.

eSafety cho biết sẽ xem xét cả lợi ích lẫn hệ quả không mong muốn, như việc trẻ ngủ nhiều hơn, hoạt động xã hội nhiều hơn, giảm sử dụng thuốc điều trị tâm lý, hay kết quả học tập cải thiện; đồng thời đánh giá nguy cơ trẻ chuyển sang những “khu vực tối” hơn của Internet, học cách dùng VPN hay tìm đến những ứng dụng mới không bị cấm.

Trước thời điểm chặn tài khoản, nhiều thiếu niên trên Snapchat đã chia sẻ công khai số điện thoại để giữ liên lạc. Snapchat cảnh báo điều này có thể gây rủi ro và kêu gọi trẻ không đăng tải thông tin cá nhân.

eSafety cũng đã gửi thông báo đến 15 nền tảng chưa nằm trong danh sách cấm để yêu cầu tự đánh giá, bao gồm Yope và Lemon8 - hai ứng dụng đang tăng hạng trên kho tải khi giới trẻ tìm cách di chuyển sang nền tảng thay thế.

(Theo The Guardian)