Báo cáo "AI Slop Report: The Global Rise of Low-Quality AI Videos" của nền tảng sáng tạo nội dung Kapwing (Mỹ) đã vẽ nên một bức tranh đáng lo ngại về thực trạng YouTube hiện nay. "AI slop" đang xâm chiếm nền tảng video của Google với tốc độ chóng mặt, tạo ra hàng tỷ lượt xem và mang lại lợi nhuận khổng lồ cho chủ kênh, bất chấp những lo ngại về trải nghiệm người dùng.

Theo định nghĩa của Đại học Oxford, "AI slop" là những nội dung kém chất lượng, không chính xác hoặc giả tạo, được phân phối một cách bừa bãi.

Nghiên cứu của Kapwing đã phân tích 100 kênh YouTube thịnh hành nhất tại mỗi quốc gia để đo lường mức độ phổ biến của loại hình này.

Kết quả cho thấy, tính đến tháng 12, Hàn Quốc đang là "thủ phủ" của người xem nội dung rác AI với tổng cộng 8,45 tỷ lượt xem từ các kênh thịnh hành. Xếp ngay sau là Pakistan với 5,34 tỷ lượt xem, tiếp đến là Mỹ (3,39 tỷ) và Ai Cập (3,24 tỷ).

Việt Nam đứng thứ 10 thế giới về tiêu thụ nội dung AI Slop trên YouTube. Ảnh: Kapwing

Xét về lượng người đăng ký theo dõi, Tây Ban Nha dẫn đầu thế giới khi các kênh "AI slop" tại nước này thu hút tới 20,22 triệu người đăng ký.

Con số này cao hơn Mỹ (14,47 triệu) và Brazil (12,56 triệu), dù số lượng kênh “rác” lọt top thịnh hành tại Tây Ban Nha ít hơn nhiều so với các quốc gia khác.

Việt Nam đứng thứ 15 thế giới về số người đăng ký các kênh AI Slop trên YouTube. Ảnh: Kapwing

Đáng chú ý, Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy của cơn bão "AI slop" mà thậm chí còn đang trở thành một thị trường tiêu thụ trọng điểm.

Dữ liệu từ Kapwing chỉ ra Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia có lượng xem nội dung rác AI cao nhất thế giới, với tổng cộng 1,69 tỷ lượt xem từ các kênh thịnh hành.

Về lượng người theo dõi thường xuyên, Việt Nam đứng thứ 15 toàn cầu với 4,37 triệu người đăng ký.

Lợi nhuận khổng lồ chính là động lực thúc đẩy sự bùng nổ của nội dung rác do AI tạo ra. Kênh "AI slop" có nhiều lượt xem nhất thế giới là Bandar Apna Dost của Ấn Độ với 2,07 tỷ lượt xem.

Dựa trên tỷ lệ doanh thu trung bình, kênh này ước tính kiếm được tới 4,25 triệu USD (hơn 100 tỷ đồng) mỗi năm.

Tại Hàn Quốc, kênh Three Minutes Wisdom cũng không kém cạnh khi chiếm gần 1/4 tổng lượng xem nội dung rác của cả nước, mang về doanh thu quảng cáo ước tính hơn 4 triệu USD mỗi năm.

Nội dung của kênh này chủ yếu là các video ghép cảnh động vật hoang dã bị thú cưng đánh bại, với hình ảnh trông như thật nhưng thực chất là sản phẩm của AI.

Tại Mỹ, kênh Cuentos Fascinantes hiện giữ kỷ lục về lượng người đăng ký toàn cầu trong mảng này với 5,95 triệu người theo dõi.

Đáng báo động hơn là trải nghiệm của người dùng mới đang bị bủa vây bởi các nội dung độc hại. Trong một thử nghiệm tạo tài khoản mới và lướt xem 500 video ngắn (YouTube Shorts) đầu tiên, các nhà nghiên cứu của Kapwing nhận thấy 21% số video là do AI tạo ra.

Đặc biệt, "Brainrot" - một dạng nội dung nhảm nhí, gây nghiện và làm tê liệt tư duy - chiếm tới 33% bảng tin của người dùng mới. Dù 16 video đầu tiên có vẻ an toàn nhưng càng lướt sâu, thuật toán càng đẩy mạnh các nội dung AI.

Sự bùng nổ của "AI slop" đặt YouTube vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, CEO Neal Mohan ví AI tạo sinh như một cuộc cách mạng công nghệ, tương tự như bộ tổng hợp âm thanh (synthesizer) trong âm nhạc, cho rằng quan trọng là sự sáng tạo của con người đứng sau nó.

Mặt khác, họ lo ngại các nhà quảng cáo ngày sẽ cảm thấy thương hiệu bị mất giá trị khi xuất hiện bên cạnh những video rác, thiếu chuyên nghiệp và vô hồn.

Dù vậy, với khả năng giữ chân người xem bằng các nội dung gây nghiện, "AI slop" và "Brainrot" vẫn đang âm thầm định hình lại văn hóa xem video trực tuyến toàn cầu.