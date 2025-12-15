Trả lời phỏng vấn trang ABC, Ủy viên cảnh sát bang New South Wales của Australia, ông Mal Lanyon nói rằng vụ xả súng hôm 14/12 tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney được thực hiện bởi một cặp cha con.

Cảnh sát Australia có mặt tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: ABC News

Ông Lanyon cho hay: “Đối tượng Sajid Akram, 50 tuổi, là người cha đã trúng đạn khi đọ súng với cảnh sát và thiệt mạng, trong khi người con là Naveed Akram, 24 tuổi, đang nằm trong bệnh viện. Sajid Akram sở hữu giấy phép sử dụng súng trong hơn 10 năm qua, và có 6 vũ khí nóng đăng ký theo tên ông này. Chúng tôi đã thu giữ được cả 6 khẩu súng tại hiện trường”.

Cảnh sát Australia ngay trong đêm 14/12 đã tiến hành khám xét căn nhà của cặp cha con Akram để tìm thêm manh mối.

Bà Lemanatua Fatu, một người dân sống gần nhà của Akram mô tả gia đình trên “thông thường” như bao gia đình khác. “Chúng tôi không ngủ được, chúng tôi đã chứng kiến mọi thứ. Thật đáng sợ, chúng tôi nghĩ họ là những người dân bình thường. Chúng tôi thấy sốc khi nhận ra một trong những kẻ xả súng sống ở đây. Thật sốc và kinh khủng, tôi cảm thấy lo lắng cho gia đình mình”.

Ở một diễn biến khác, kênh thông tấn RT của Nga trích dẫn đoạn video được truyền thông Australia đăng tải cho thấy một người dân dũng cảm đã tước vũ khí từ một trong hai kẻ xả súng. Danh tính của người đàn ông can đảm trên được xác định là Ahmed al-Ahmed, chủ một cửa hàng bán hoa quả và là thành viên của cộng đồng Hồi giáo sống ở Sydney.

Video: RT