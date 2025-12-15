Theo báo Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/12 đã gửi lời chia buồn tới cộng đồng Do Thái ở Australia, mô tả vụ xả súng ở bãi biển Bondi là "cuộc tấn công khủng khiếp".

"Vụ xả súng nhằm vào lễ mừng Hanukkah tại bãi biển Bondi ở Sydney là một hành vi bài Do Thái không thể chối cãi", ông Trump nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington lên án kịch liệt vụ việc ở bãi biển Bondi, đồng thời gửi lời cầu nguyện tốt đẹp nhất tới gia đình các nạn nhân. "Chủ nghĩa bài Do Thái không có chỗ đứng trên thế giới này. Chúng tôi cầu nguyện cho cộng đồng Do Thái và toàn bộ người dân Australia", ông Rubio nói.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cho hay vợ chồng ông đang cầu nguyện cho các gia đình nạn nhân, đồng thời gọi vụ xả súng là "khoảnh khắc tối tăm".

Cảnh sát Australia tại hiện trường vụ xả súng ở bãi biển Bondi, Sydney. Ảnh: Global Look Press

Từ London, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gửi lời chia buồn tới tất cả những người bị ảnh hưởng trong vụ tấn công kinh hoàng tại bãi biển Bondi. Trong khi đó, Vua Charles và Hoàng hậu Camilla bày tỏ, họ cảm thấy "bàng hoàng và đau buồn trước vụ tấn công bài Do Thái khủng khiếp".

"Tấm lòng của chúng tôi hướng về tất cả những người bị ảnh hưởng nặng nề, bao gồm cả các sĩ quan cảnh sát bị thương khi bảo vệ cộng đồng của mình", Vua Charles nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh "khủng bố và hận thù không được phép chiến thắng". Ông Zelensky khẳng định, Kiev sẽ sát cánh cùng Australia trước hành vi tàn bạo nhắm vào cộng đồng Do Thái.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là người chỉ trích gay gắt nhất cuộc tấn công, cáo buộc chính quyền Canberra đã không có động thái để ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa bài Do Thái tại Australia. Ông Netanyahu cũng nhắc lại việc đã cảnh báo Thủ tướng Australia Anthony Albanese từ tháng 8 và đổ lỗi việc Canberra công nhận Nhà nước Palestine sẽ "làm gia tăng làn sóng thù hằn với người Do Thái".

Theo cơ quan chức năng Australia, hai đối tượng thực hiện vụ xả súng khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 40 người bị thương là một cặp cha con. Một trong số này đã bị bắn hạ, nghi phạm còn lại đang bị giam giữ để điều tra.