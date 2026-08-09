Theo TTXVN, đoàn đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay, về phía Australia có: Trung tá Không quân Andrew Burke, sĩ quan danh dự, đại diện của Toàn quyền Liên bang Australia; Đại tá Michael Miller, Tổng Đổng lý Văn phòng Thống đốc, Đại diện của Thống đốc bang New South Wales; Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Đổi mới, Bộ trưởng Bộ Khoa học Tim Ayres; Phó Thủ hiến bang New South Wales Prue Car; Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird; lãnh đạo Văn phòng Thủ tướng và Nội các…

Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh; cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến sân bay quốc tế Sydney Kingsford Smith. Ảnh: TTXVN

Dự kiến trong chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi định hướng chiến lược về hợp tác công nghệ, chuyển đổi năng lượng và đào tạo nhân lực trình độ cao. Điểm nhấn là Diễn đàn TechConnect, thúc đẩy liên kết “Ba Nhà” giữa Chính phủ, doanh nghiệp và các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước, hướng tới một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chung.

Nhiều văn kiện hợp tác quan trọng dự kiến được ký ở cấp Chính phủ và giữa các cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp.

Quan hệ hai nước đang ở giai đoạn phát triển năng động nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Việt Nam và Australia hiện có trên 20 cơ chế hợp tác song phương được duy trì, trong đó có các cơ chế quan trọng như họp thường niên hai Thủ tướng, hai Bộ trưởng Ngoại giao, hai Bộ trưởng Quốc phòng và Hội nghị Đối tác kinh tế và các cơ chế hợp tác giữa các địa phương.

Quan chức Australia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Sydney Kingsford Smith. Ảnh: TTXVN

Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 14 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 6,8 tỷ USD và nhập khẩu đạt 7,2 tỷ USD. Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia.

Australia là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Australia mới đây thông báo sẽ cấp gần 100 triệu AUD tổng viện trợ phát triển cho Việt Nam trong năm tài chính 2026-2027, trong đó tập trung hợp tác về khoa học công nghệ, phát triển kỹ năng và nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hai bên hợp tác tốt trong an ninh, quốc phòng thông qua trao đổi đoàn, ký thỏa thuận hợp tác, hợp tác phòng, chống tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh, chống di cư bất hợp pháp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đào tạo tiếng Anh...

Hợp tác giáo dục tiếp tục đà phát triển mạnh. Năm 2026, với gần 25.000 sinh viên, Việt Nam đang xếp thứ 4 trong nhóm 5 nước có số lượng sinh viên theo học nhiều nhất tại Australia.

Số lượng khách du lịch Australia đến Việt Nam tăng đều qua các năm với gần 550.000 lượt năm 2025 (tăng 12% so với năm 2024), đưa Australia vào nhóm 10 thị trường nguồn lớn nhất của ta. Số khách du lịch Việt Nam đến Australia vẫn tăng đều qua các năm, đạt 200.000 lượt năm 2025, lần đầu tiên vào nhóm 10 thị trường khách quốc tế hàng đầu của Australia. Hiện nay, số lượng chuyến bay giữa hai nước đạt 56 chuyến khứ hồi/tuần.

Cộng đồng người Việt tại Australia đứng thứ 5 trong số các cộng đồng sắc tộc gốc nước ngoài tại Australia. Người Việt có mặt ở hầu hết các bang song tập trung chủ yếu tại các bang Queensland, New South Wales, Nam Australia, Victoria…