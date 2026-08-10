Đặc phái viên của Chính phủ Australia về Đông Nam Á Nicholas Moore bày tỏ, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất có ý nghĩa, là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước.

Ông Nicholas Moore đã trao đổi các cơ hội tăng cường hợp tác với Việt Nam như triển khai Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia; phương hướng mở rộng thương mại, thúc đẩy đầu tư song phương; kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư với các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên; phát triển các mô hình hợp tác thực chất…

Khẳng định hợp tác thương mại giữa hai nước thời gian qua đạt kết quả rất tích cực, ông cho rằng cần hướng tới giá trị thương mại cao hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Nicholas Moore, Đặc phái viên của Chính phủ Australia về Đông Nam Á. Ảnh: TTXVN

Việc ký kết hợp tác trong lĩnh vực hàng không và nhiều lĩnh vực khác vừa diễn ra góp phần thúc đẩy thêm sự kết nối thương mại. Ông Nicholas Moore cho biết đã có báo cáo gửi Chính phủ Australia về quy mô thương mại giữa hai nước và đề xuất kiến nghị các giải pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư hai chiều.

Cả Việt Nam và Australia đều có thể là “điểm đến” của các startup công nghệ. Hiện có nhiều nhà đầu tư mong muốn vào Việt Nam vì Việt Nam thể hiện rõ thông điệp, hoài bão và khát vọng phát triển cùng với thị trường năng động.

Cộng đồng rất đông đảo người Việt và các sinh viên Việt Nam đang theo học tại Australia cũng là cơ hội lớn để thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, đóng góp vào tăng trưởng của hai nước…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Việt Nam tiếp tục là một trong những đối tác trọng tâm của Australia trong quá trình triển khai Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia...

Việt Nam coi Australia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Quan hệ giữa hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội mới, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện cần được tiếp tục thúc đẩy phát triển. Mục tiêu không chỉ là mở rộng thương mại và đầu tư, mà quan trọng hơn là cùng kiến tạo các động lực tăng trưởng mới.

Việt Nam có nhiều điều kiện để trở thành điểm đến ưu tiên của các doanh nghiệp và nhà đầu tư Australia. Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng cao, có khả năng chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, tăng cường liên kết doanh nghiệp trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hợp tác giữa hai nước cần chuyển mạnh sang các chương trình hợp tác dài hạn về đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, tài chính xanh, hạ tầng chất lượng cao, chuỗi cung ứng chiến lược, giáo dục và nghiên cứu.

Việt Nam và Australia có tính bổ trợ cao về nguồn lực, trình độ phát triển, tầm nhìn đối với khu vực. Hai bên cần tiếp tục quan tâm thúc đẩy các hợp tác thành những chương trình, dự án kinh tế cụ thể, góp phần củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, thiết thực nâng cao đời sống của nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Trưa nay (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp Thống đốc bang New South Wales (Australia) Margaret Beazley.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, nhất là các lĩnh vực sẽ quyết định năng lực cạnh tranh và sự thịnh vượng của mỗi quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thống đốc bang New South Wales (Australia). Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng sự hợp tác giữa bang New South Wales với các địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục được làm sâu sắc hơn trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, giao lưu nhân dân được thuận lợi hơn khi hạ tầng và kết nối hàng không được thúc đẩy mạnh mẽ.

Cùng với gợi mở Australia có thể nghiên cứu trồng cà phê của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, sinh học, chế biến nông sản, thương mại, đầu tư…

Thống đốc Margaret Beazley chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm bang New South Wales; trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Australia gốc Việt, trong đó nhiều người thành công ở các lĩnh vực khác nhau và giữ vị trí, vai trò quan trọng tại bang.

Thống đốc Margaret Beazley nhất trí cao với ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột mới trong hợp tác giữa hai nước, cùng với đó là thúc đẩy và đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển nông nghiệp.