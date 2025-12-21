Siêu phẩm Avatar: Fire and Ash (Avatar: Lửa và tro tàn) ra rạp từ 19/12 và đúng như dự đoán, bộ phim làm mưa làm gió phòng vé toàn cầu. Tại Việt Nam, Avatar 3 không có đối thủ ngoài rạp với lượng vé bán ra cùng số suất chiếu và doanh thu áp đảo.

Sau 3 năm chờ đợi, người hâm mộ cuối cùng cũng được thưởng thức bom tấn của đạo diễn James Cameron. Bộ phim không làm người hâm mộ thất vọng khi chiêu đãi kỹ xảo hoành tráng, trận đại chiến quy mô bậc nhất cả loạt phim cùng câu chuyện đầy cảm xúc.

Là bộ phim gây choáng ngợp về mặt hình ảnh, đặc biệt phù hợp với định dạng IMAX nên các suất chiếu này gần như cháy vé liên tục từ cuối tuần. Nhiều khán giả phản ánh rất khó khăn khi mua vé xem Avatar 3 cuối tuần qua và phải chấp nhận ngồi hàng ghế sát màn hình.

Cảnh trong "Avatar 3". Ảnh: Disney

Giống với Avatar 2 (2022), Avatar 3 quy tụ tinh hoa công nghệ của Hollywood thời điểm hiện tại, được coi là một kiệt tác về mặt hình ảnh.

Với sức hút khủng từ thương hiệu Avatar và bảo chứng từ đạo diễn James Cameron cùng sự chờ đợi của khán giả, Avatar 3 không khó để sớm lập kỷ lục doanh thu tại Việt Nam.

"Avatar 3" được nhận xét là đại tiệc về mặt hình ảnh và kỹ xảo. Ảnh: Disney

Bộ phim tạo nên một cơn sốt phòng vé chưa từng có và dự kiến sẽ thống trị mọi rạp chiếu trong dịp cuối năm 2025. Với chất lượng còn tốt hơn phần trước, Avatar 3 được dự đoán sẽ vượt doanh thu gần 300 tỷ đồng của phần trước và lập kỷ lục phim nước ngoài có doanh thu lớn nhất tại Việt Nam.

Trong khi đó, Zootopia 2 dù giành ngôi á quân nhưng chỉ thu về chưa đầy 9 tỷ đồng dịp cuối tuần. Tuy vậy chừng đó cũng đủ để bom tấn hoạt hình này vượt mốc 200 tỷ tại thị trường Việt Nam.

Vị trí thứ 3 thuộc về phim hoạt hình Vua của các vua với 1,5 tỷ đồng. Phim Hàng xóm của tôi là Totoro đứng thứ 4 phòng vé với 1,1 tỷ đồng. Phim Việt Truy tìm long diên hương lọt top 5 dù thu về chỉ hơn 600 triệu đồng trong 3 ngày cuối tuần.

Phòng vé tuần tới dự báo không có nhiều thay đổi bởi Avatar 3 sẽ vẫn độc chiếm các rạp chiếu phim do chưa có đối thủ xứng tầm.