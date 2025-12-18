Siêu phẩm Avatar: Fire and Ash (Avatar: Lửa và tro tàn) sẽ ra rạp toàn cầu từ 19/12. Đây là siêu bom tấn được chờ đợi nhất dịp cuối năm nay được dự báo sẽ công phá phòng vé toàn cầu dịp Giáng sinh và năm mới.

Tác phẩm mới nhất của đạo diễn James Cameron nhận lời khen của giới phê bình và khán giả sau các suất chiếu sớm trên khắp thế giới, thậm chí còn được đưa vào đề cử giải Quả cầu vàng 2026 dù chưa chính thức công chiếu.

Cảnh trong "Avatar 3". Ảnh: Disney

Theo Box Office Vietnam, Avatar: Fire and Ash (Avatar: Lửa và tro tàn) hiện đang dẫn đầu phòng vé với doanh thu trong ngày 18/12 vượt 10 tỷ đồng. Dù 19/12 mới chính thức công chiếu nhưng bộ phim đã thu về 26,3 tỷ đồng từ các suất chiếu sớm và vé đặt trước, tính tới 13h ngày 18/12.

Theo ghi nhận, Avatar 3 gần như hút toàn bộ khán giả ra rạp thời điểm này với lượng vé bán ra và doanh thu cách biệt. Siêu bom tấn này được dự báo sẽ lập nên kỷ lục doanh thu mới tại phòng vé cuối tuần này.

"Avatar 3" được nhận xét là kỳ quan màn ảnh.

Loạt phim Avatar quy tụ những công nghệ hiện đại nhất thời điểm ra mắt. Giống với 2 phần trước, Avatar: Lửa và tro tàn cũng được áp dụng những kỹ xảo hoành tráng và tiên tiến nhất hiện tại. James Cameron tiết lộ phần phim mới này có phần hiệu ứng hình ảnh và công nghệ mô phỏng chuyển động phức tạp nhất cả thương hiệu.

Ông chia sẻ: "Khối lượng kỹ xảo cho dự án này là vô cùng đồ sộ. Rốt cuộc, công nghệ hiện đại cũng đã bắt kịp tầm nhìn của chúng tôi. Ê-kíp đã dành 7 năm để xây dựng thế giới và 4 năm để ghi hình song song cả hai phần phim. Đó thực sự là một hành trình sáng tạo đầy tính nghệ thuật".

Avatar ra mắt ngày 18/12/2009 đã thu về 2,92 tỷ USD. Phần 2 công chiếu ngày 16/12/2022 đạt 2,34 tỷ USD.