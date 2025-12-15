Cuối tuần qua, bom tấn Avatar: Lửa và tro tàn đã có buổi ra mắt phim tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vô cùng hoành tráng. Sự kiện diễn ra tại Wellington (New Zealand). Rhymastic đã trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được gặp và trò chuyện cùng đạo diễn tỷ đô James Cameron.

Rhymastic dành nhiều lời khen ngợi cho tác phẩm mới nhất của James Cameron và khi được vị đạo diễn hỏi liệu khán giả Việt sẽ đồng cảm với bộ phim từ khía cạnh gia đình không, Rhymastic khẳng định khán giả chắc chắn sẽ cảm nhận giống hệt anh. Nam rapper còn đùa rằng cái tên người Na’Vi còn gợi nhớ đến người Việt Nam, khi đọc ngược lại thành “Vina”.

Rhymastic hội ngộ James Cameron.

James Cameron cũng đồng tình với Rhymastic, đồng tình về sự tương đồng về quá khứ bị thuộc địa hoá, trải qua giai đoạn chiến tranh với các nước xâm lược nhưng vẫn mang ý chí đáng nể. Ông còn bất ngờ khi Rhymastic nhìn nhận cách tiếp cận các bộ tộc trong Avatar theo hướng nguyên tố cơ bản của thế giới, từ Nước, Lửa đến Gió cũng như phân tích rằng Lửa với ông đại diện cho sự xung đột, thù ghét, đốt cháy thành Tro - biểu tượng của sự chữa lành và hồi sinh.

Thậm chí, James Cameron hé lộ từng muốn viết một cuốn sách chỉ riêng về thực thể “mẹ” Eywa và tác động của bà đến số phận cư dân Pandora, bao gồm cả Varang.

Chưa dừng lại ở đó, Rhymastic còn tự sáng tác một đoạn rap ngắn như món quà đại diện cho Việt Nam gửi đến James Cameron và khiến ông cười thích thú. Nội dung đoạn rap xoay quanh Tộc Tro (Mangkwan) như một lời tuyên chiến và trỗi dậy của tộc nhân Mangkwan dưới sự lãnh đạo của nữ thủ lĩnh Varang trước phần còn lại của Pandora, hứa hẹn một cuộc đối đầu mãn nhãn trên màn ảnh rộng.

James Cameron làm việc với các diễn viên trên phim trường "Avatar 3".

Nam rapper đã dùng đoạn rap như một cách kết nối Việt Nam và Hollywood với nhau, cũng như bày tỏ sự háo hức cho một thế giới mới mà James Cameron mang đến trong Avatar: Lửa và tro tàn cùng những trận chiến đáng mong đợi của người Na'vi với “người trời” và giữa các tộc trong Pandora. Điều thú vị là trước đó, Rhymastic đã “gửi gắm” tình yêu của mình dành cho Avatar cũng như Tộc Tro qua tạo hình của YC, với nhiều điểm tương đồng với thủ lĩnh Varang quyền lực.

Avatar: Lửa và tro tàn giới thiệu đến người xem hàng loạt nhân vật mới, từ bộ tộc Mangkwan hung tợn, sống tách biệt với phần còn lại của thế giới đến các Thương Nhân Gió dành phần lớn thời gian bay lượn trên bầu trời. Từ đây, cùng với dàn nhân vật quen thuộc như Jake Sully, Neytiri và đàn con, tất cả cùng bước vào những màn đối đầu nảy lửa, khiến Pandora chìm trong biển lửa.

Cảnh trong phim "Avatar 3".

Với mức kinh phí khủng cùng mức độ đầu tư vượt trội về kỹ xảo hình ảnh và thiết kế bối cảnh, Avatar: Lửa và tro tàn được dự đoán trở thành siêu phẩm “càn quét” phòng vé cuối năm và giúp thương hiệu ghi dấu thêm nhiều kỷ lục mọi thời đại của điện ảnh thế giới.

Avatar: Fire and Ash (Avatar: Lửa và tro tàn) hay Avatar 3 sẽ có suất chiếu đặc biệt vào 18/12 và khởi chiếu chính thức ngày 19/12 tại các rạp trên toàn quốc.

Ảnh, clip: Galaxy Links