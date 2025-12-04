Sau một năm 2025 đầy biến động, điện ảnh Hollywood “chốt sổ” cuối năm bằng siêu phẩm 250 triệu USD (6.500 tỷ đồng) Avatar: Fire and Ash (Avatar: Lửa và tro tàn). Bom tấn được cả thế giới mong đợi khi viết tiếp câu chuyện còn dang dở của nhà Sully trong phần trước, đồng thời hé lộ mặt tối của người Na’vi - điều mà các phần trước chưa từng được kể, sẽ ra rạp toàn cầu từ 19/12.

Cảnh trong "Avatar 3". Ảnh: Disney

Trong 2 phần phim trước, con người dù có công nghệ tiến bộ nhưng vẫn bại trận trước người Na’vi bởi hình thể, sức mạnh, tốc độ vượt trội cùng khả năng kết hợp với hệ sinh thái của hành tinh Pandora. Nhưng giờ đây, khi chính người Na’vi đối mặt với người Na’vi, mọi lợi thế không còn mà sẽ chuyển sang một cuộc chiến cân tài cân sức. Sự trả đũa của nhân loại với âm mưu biến hành tinh Pandora thành quê nhà mới cũng sẽ không còn nhẹ nhàng. Một cuộc đại chiến rực lửa với quy mô lớn hơn hẳn là điều mà khán giả có thể mong đợi trong bom tấn sắp tới.

Đạo diễn James Cameron tiết lộ phần phim mới này có phần hiệu ứng hình ảnh và công nghệ mô phỏng chuyển động phức tạp nhất cả thương hiệu. Ông chia sẻ: "Khối lượng kỹ xảo cho dự án này là vô cùng đồ sộ. Rốt cuộc, công nghệ hiện đại cũng đã bắt kịp tầm nhìn của chúng tôi. Ê-kíp đã dành 7 năm để xây dựng thế giới và 4 năm để ghi hình song song cả hai phần phim. Đó thực sự là một hành trình sáng tạo đầy tính nghệ thuật".

"Avatar 3" là siêu phẩm đáng được chờ đợi nhất ngoài rạp 2025. Ảnh: Disney

James Cameron là đạo diễn phản đối mạnh mẽ nhất việc sử dụng A.I. Ông muốn đưa những hình ảnh càng chân thật càng tốt khi kết hợp cả kỹ xảo và hiệu ứng thật trong từng cảnh quay. Điều này đòi hỏi các công nghệ tái hiện hiệu ứng mới nhất để tái hiện khung cảnh dưới nước ở phần hai. Còn ở Avatar: Lửa và tro tàn sẽ là những trận không chiến ác liệt giữa các chủng tộc Na’vi với quy mô khổng lồ.

Đạo diễn James Cameron làm việc với các diễn viên. Ảnh: Disney