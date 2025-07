Với Avatar: Fire and Ash, James Cameron đưa khán giả trở lại hành tinh Pandora trong một cuộc phiêu lưu mới đầy cuốn hút cùng cựu lính thủy đánh bộ nay đã trở thành thủ lĩnh tộc Na’vi - Jake Sully (Sam Worthington), nữ chiến binh Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) và gia đình Sully.

Trailer mới nhất hé lộ phần nào câu chuyện tiếp nối các sự kiện sau Avatar: The Way of Water. Mối quan hệ giữa Reya (Bailey Bass) và Lo’ak (Britain Dalton) ngày càng thân thiết khiến cha mẹ cô - tộc trưởng Tonowari (Cliff Curtis) và phu nhân Ronal (Kate Winslet) của bộ lạc Omatikaya - lo lắng. Dường như, họ vẫn e sợ chiến tranh sẽ bám theo gia đình của Jake Sully.

Trong khi đó, cái chết của người anh cả Neteyam (Jamie Flatters) đã tạo nên sự rạn nứt trong gia đình Jake. Lo’ak đối đầu với cha còn Neytiri vẫn ôm nỗi hận thù và đau buồn. Đại tá Miles Quaritch (Stephen Lang) cũng trở lại với một đội quân đông đảo và hùng mạnh hơn gấp nhiều lần để trả thù Jake.

Không những thế, một bộ tộc mới - Người Tro - với nền văn hóa thờ lửa do Varang (Oona Chaplin) dẫn đầu xuất hiện. Bộ tộc gây ấn tượng bởi tạo hình, hóa trang và trang phục, trang sức khác biệt, vô cùng độc đáo so với người Na’vi ở hai phần phim trước. Song, dường như họ đã bị quân đội của Miles Quaritch tấn công và bị phải phục vụ nhân loại.

Avatar: Fire and Ash hé lộ một cuộc chiến không chỉ giữa người Na’vi với con người mà còn nội chiến giữa chính những người dân của Pandora. Varang sẽ là một trong các phản diện của phim khi có màn đối đầu bằng cung tên cực kỳ nghẹt thở với Neytiri. Có vẻ như Varang cũng sở hữu khả năng điều khiển lửa và ngọn lửa của cô đã thiêu rụi một phần khu rừng trên Pandora.

"Nữ thần của các ngươi không còn quyền lực ở nơi này", cô lạnh lùng tuyên bố ở cuối đoạn trailer. Chi tiết cũng khiến không ít fan lo lắng liệu cô có phải thành viên tiếp theo của nhà Sully phải nằm xuống sau Neteyam hay không.

Tại sự kiện D23 Expo 2024, James Cameron xuất hiện trên sân khấu để ra mắt đoạn teaser dành cho khán giả tham dự, hé lộ hình ảnh một bộ tộc dữ tợn, phủ đầy tro bụi, nhảy múa xung quanh một hố lửa khổng lồ.

Bối cảnh hoành tráng và siêu thực trong "Avatar 3".

“Bạn sẽ được thấy nhiều khía cạnh của Pandora mà trước đây chưa từng được khám phá. Đây là một cuộc phiêu lưu điên rồ và là một bữa tiệc thị giác nhưng đồng thời cũng chứa đựng những cảm xúc sâu sắc hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ đưa các nhân vật mà bạn từng yêu mến bước vào những vùng đất đầy thử thách", Cameron chia sẻ tại D23 Expo 2024.

Bên cạnh Sam Worthington và Zoe Saldaña, dàn diễn viên trở lại còn có Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Jack Champion, Britain Dalton, Trinity Bliss, Bailey Bass. Oona Chaplin vào vai Varang - thủ lĩnh của bộ tộc Tro (Ash People).

Phim sẽ ra mắt khán giả Việt Nam từ 19/12/2025 - cùng thời điểm với thế giới.