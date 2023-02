'Avatar 2' vượt mặt 'Titanic' chỉ sau 2 tháng ra rạp

'Avatar: The Way of Water'

Avatar: The Way of Water - phần 2 của bom tấn Avatar vẫn tiếp tục ăn khách sau hơn 2 tháng ra rạp. Tính đến ngày 20/2, Avatar 2 đã thu về 2,244 tỷ USD, đủ để vượt qua con số 2,243 tỷ USD của Titanic. Với thành tích này, Avatar 2 đã đánh bật Titanic khỏi vị trí thứ 3 trong top 10 phim ăn khách nhất mọi thời.

Như vậy đạo diễn James Cameron vẫn nắm giữ 3 vị trí số 1,3 và 4 trong top 10, chỉ có điều vị trí của Avatar 2 và Titanic hoán đổi vị trí cho nhau.

Theo Box Office Việt Nam, 'Avatar 2' đã thu về 277 tỷ đồng tại phòng vé Việt còn 'Titanic' hiện đạt gần 6 tỷ đồng.

Hiện Avatar vẫn vững ngôi đầu, vị trí mà bộ phim này nắm giữ hơn 13 năm qua với doanh thu 2,923 tỷ USD. Đứng thứ 2 là bom tấn Marvel ra rạp năm 2019, Avengers: Endgame với 2,799 tỷ USD. Đây là bộ phim duy nhất không phải do James Cameron đạo diễn lọt vào top 4.

Trước đó, trả lời tờ GQ hồi tháng 11/2022, James Cameron nói Avatar: The Way of Water phải trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 3 hoặc 4 trong lịch sử thì mới hòa vốn và ông đã làm được điều đó trong một thời gian ngắn. Avatar 2 chỉ cần hơn 1 tháng để thu về 2 tỷ USD. Ngoài thành tích về doanh thu, Avatar: The Way of Water còn nhận 4 đề cử Oscar 2023, trong đó có Phim hay nhất.

Quỳnh An