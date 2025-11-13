Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3 (thuộc Chi cục Hải quan khu vực 2) vừa ra quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty CP Ba Huân (địa chỉ số 2 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TPHCM) bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Lý do bị cưỡng chế do người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền nợ bị cưỡng chế là hơn 51,3 tỷ đồng.

Quyết định của cơ quan hải quan có hiệu lực thi hành trong vòng 1 năm kể từ ngày 10/11/2025 đến ngày 9/11/2026 và chấm dứt hiệu lực khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Công ty CP Ba Huân vốn được doanh nhân nổi tiếng Phạm Thị Huân (SN 1954, còn gọi là bà Ba Huân) gây dựng.

Một sản phẩm của Ba Huân

Từ nhỏ, bà Huân bỏ học, theo mẹ gánh trứng. Bà đi các ấp để mua lại trứng của người dân rồi sau đó mang ra chợ quê bán lấy tiền. Khi nhu cầu ngày càng lớn, bà buôn bán giữa các tỉnh miền Tây rồi vận chuyển lên TPHCM.

Chính việc bán trứng đã nuôi sống gia đình 8 anh chị em nhà bà. Sau thời gian theo mẹ, bà Huân tiếp quản công việc kinh doanh. Thương hiệu trứng Ba Huân ra đời năm 1985.

Tháng 7/2021, giữa mùa dịch Covid-19, giá thành nguyên liệu và chi phí sản xuất tăng cao, ảnh hưởng tới các doanh nghiệp kinh doanh trứng gia cầm dẫn đến tình trạng thua lỗ. Tuy nhiên, trên cương vị tổng giám đốc, bà Huân đã từ chối đề nghị nâng giá trứng của Sở Công Thương TPHCM. Đồng thời, bà cam kết giữ nguồn cung ổn định trong thời điểm khó khăn. Lúc đó, công ty của bà đã cung cấp ra thị trường TPHCM khoảng 1 triệu quả trứng/ngày.

Tuy nhiên, theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, người đại diện của công ty Ba Huân đã có sự thay đổi từ tháng 9/2022. Theo đó, ông Trần Việt Hưng (SN 1985) là người giữ chức vụ tổng giám đốc và đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ thời điểm đó tới nay.

Sáng 13/11, trao đổi với VietNamNet liên quan đến việc công ty Ba Huân bị hải quan cưỡng chế thuế, bà Phạm Thị Huân cho biết, bà và các thành viên trong gia đình đã không còn liên quan đến hoạt động điều hành tại doanh nghiệp do mình sáng lập. Việc chuyển nhượng cổ phần giữa gia đình bà Huân và ông Hưng đã diễn ra từ 3 năm nay.

"Hiện nay, các khoản nợ thuế của công ty với Nhà nước không liên quan tới tôi và gia đình", bà khẳng định.