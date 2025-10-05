Ngày 5/10, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phat Dat Corporation, mã PDR) đã có phản hồi về thông tin ông Bùi Quang Anh Vũ – Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty – bị Thuế TPHCM áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Theo Phat Dat Corporation, thông tin này đang gây ảnh hưởng đến công ty, cá nhân ông Quang Vũ, cũng như các cổ đông và nhà đầu tư. Doanh nghiệp cho biết đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trước ngày 30/9 khoảng một tuần.

“Do đó, thông báo của Thuế TPHCM vào ngày 30/9 về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Quang Vũ là hoàn toàn bất cập, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty, cá nhân ông Quang Vũ và các bên liên quan,” đại diện Phat Dat Corporation cho biết.

Một chung cư tại TPHCM do Phat Dat Corporation đầu tư. Ảnh: PDR

Bên cạnh việc lo ngại thông tin có thể bị lợi dụng để xuyên tạc, gây hoang mang cho hơn 56.000 cổ đông, đại diện Phat Dat Corporation cũng khẳng định ông Quang Vũ hiện vẫn đang công tác bình thường và có nhiều lịch làm việc ở nước ngoài.

Trước đó, ngày 30/9, Thuế TPHCM đã ban hành thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Bùi Quang Anh Vũ – người đại diện theo pháp luật của Phat Dat Corporation. Về lý do ban hành thông báo, Thuế TPHCM cho biết tính ngày 19/9, Phat Dat Corporation còn nợ thuế 9,2 tỷ đồng. Trong đó, tiền nợ trên 90 ngày là gần 5 tỷ đồng.

Thuế TPHCM cho biết, sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này, nếu Phat Dat Corporation chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan này sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của công ty.

Liên quan đến sự việc, ngày 29/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có văn bản nhắc nhở Phat Dat Corporation về việc chậm công bố thông tin các quyết định cưỡng chế thuế.

Cụ thể, từ ngày 27/8 đến 17/9, công ty đã nhận được ba quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế từ Thuế TPHCM, Thuế cơ sở 1 và Thuế cơ sở 2 tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên, đến ngày 26/9, Phat Dat Corporation mới có văn bản giải trình lý do chậm công bố thông tin là do công ty phải làm việc với các cơ quan thuế để giải trình, khắc phục và nộp tiền nợ vào ngân sách nhà nước.

Thành lập năm 2004, Phat Dat Corporation được biết đến là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản tại khu vực phía Nam. Hiện vốn điều lệ của công ty đạt hơn 9.000 tỷ đồng.