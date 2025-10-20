Một doanh nhân tại TPHCM vừa chia sẻ lên Facebook cá nhân về việc bị gửi giấy giả mạo cơ quan thuế đến tận nhà.

Theo nội dung trên giấy mời, Thuế cơ sở 11 TPHCM (Cục Thuế TPHCM) gửi giấy mời tới hộ kinh doanh về việc: Cập nhật, kê khai thông tin quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 180/2025/QH15 và chính sách hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Giấy mời nêu “Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/6/2024”, đồng thời yêu cầu người đại diện pháp luật của hộ kinh doanh lên Thuế cơ sở 11 TPHCM để cập nhật thông tin. Thời gian ghi: 9h sáng 20/10; địa điểm: số 274 đường Bình Thới, phường Bình Thới, TPHCM.

Các đối tượng giả mạo còn yêu cầu người nộp thuế mang theo căn cước công dân gắn chip (bản chính); giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (2 bản photocopy); giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có); mã xác nhận hồ sơ điện tử trên cổng thông tin thuế Chính phủ.

Văn bản còn lưu ý người nộp thuế kê khai thông tin lên trang thuế điện tử (eTax Mobile) định danh mã số thuế để nhận hồ điện tử trước khi lên cơ quan thuế.

Ngày ký văn bản là 16/10/2025, người ký là Phó Chi cục trưởng Nguyễn Nam Bình (Cục Thuế TPHCM).

Theo đại diện hộ kinh doanh, rất may là người nhà đã trực tiếp đến cơ quan thuế để xác minh. Nếu thực hiện trực tuyến theo hướng dẫn trong văn bản có thể đã bị "dính bẫy".

Văn bản giả mạo cơ quan thuế được gửi tới người nộp thuế. Ảnh: FBNV

Các lỗi sai trên văn bản giả mạo

Nếu đọc kỹ và đối chiếu thông tin trên giấy mời giả mạo, người nộp thuế hoàn toàn có thể nhận ra những điểm bất thường.

Đơn cử, văn bản trình bày thiếu nhất quán, sai chính tả; nơi phát đi văn bản và nơi ký văn bản khác nhau; văn bản thiếu số, sai trích dẫn...

Sai Nghị quyết: Nghị quyết số 180/2025/QH15 ban hành ngày 18/2/2025 có nội dung về miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, hoàn toàn không liên quan đến chính sách thuế.

Sai căn cứ pháp lý: “Luật Quản lý thuế ngày 29/6/2024” không tồn tại; luật hiện hành được ban hành ngày 13/6/2019, có hiệu lực từ 1/7/2019.

Sai cơ cấu tổ chức: Từ ngày 1/7/2025, không còn tên gọi “Cục Thuế TPHCM” mà là “Thuế TPHCM” với 29 cơ sở trực thuộc.

Sai người ký: Ông Nguyễn Nam Bình hiện là Trưởng Thuế Tây Ninh (từ tháng 7/2025), không còn công tác tại TPHCM. Trước đó, ông Bình từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế TPHCM (10/2023) và Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực II (3/2025).

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Nam Bình xác nhận văn bản trên là giả mạo. Đồng thời, chữ ký trong văn bản cũng khác hoàn toàn chữ ký thật của ông.

Ông Nguyễn Nam Bình đang là Trưởng thuế Tây Ninh, mẫu chữ ký khác. Nguồn ảnh: Thuế Tây Ninh

Liên quan đến hành vi giả mạo, Thuế TPHCM từng phát đi cảnh báo về tình trạng xuất hiện nhóm Facebook mang tên “Thuế Thành phố Hồ Chí Minh”, mạo danh cơ quan thuế, dễ gây nhầm lẫn cho người nộp thuế.

Nhóm Facebook này đã sử dụng hình ảnh và thông tin của cơ quan thuế, nhưng đây không phải là kênh chính thức. Trang fanpage duy nhất và chính thống của Thuế TPHCM đã được Facebook xác minh bằng dấu tích xanh.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng đang vận hành các nhóm Facebook hỗ trợ người nộp thuế: Nhóm “Giải đáp - Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân”; Nhóm “Hỗ trợ hộ kinh doanh”.

Trước đó, Cục Thuế cũng cảnh báo có hiện tượng một số đối tượng giả danh cơ quan thuế yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cập nhật thông tin theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Để tránh tình trạng trên, Cục Thuế lưu ý người nộp thuế:

Một là, cơ quan thuế khẳng định không yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp căn cước công dân hay giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế để cập nhật thông tin. Do đó, người nộp thuế cần cảnh giác với các hành vi giả mạo cơ quan thuế qua điện thoại, email, tin nhắn nhằm lừa đảo, trục lợi.

Hai là, trên cơ sở dữ liệu đăng ký thuế đã cập nhật, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo đến tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh về địa chỉ cập nhật của người nộp thuế theo địa bàn hành chính mới và thông tin cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Ba là, người nộp thuế cần cảnh giác, không làm theo hướng dẫn từ các nguồn thông tin không chính thống.

Bốn là, người nộp thuế, nếu cần cập nhật địa chỉ theo địa giới hành chính mới trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh để được hướng dẫn.

Năm là, khi có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ đường dây nóng hoặc email công chức thuế hỗ trợ, được niêm yết tại Cổng thông tin điện tử Thuế TPHCM.