Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben Gvir đã đưa ra cảnh báo trên tại một cuộc họp báo ở Jerusalem tối 16/1. Ông Gvir mô tả thỏa thuận, vốn bao gồm cả việc thả hàng trăm tù nhân Palestine đang thụ án chung thân trong các nhà tù Israel, là “liều lĩnh, xóa bỏ những kết quả Tel Aviv đã đạt được trong cuộc xung đột, khóa chặt số phận của những con tin Israel vẫn còn bị giam giữ ở Dải Gaza, tạo cơ hội cho Phong trào Hồi giáo Hamas tái phục hồi và mang đến mối đe dọa cho cư dân ở các khu vực biên giới.

Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel Itamar Ben Gvir (giữa) và các thành viên thuộc đảng cực hữu Otzma Yehudit của ông tại cuộc họp báo ở Jerusalem ngày 16/1. Ảnh: FLASH90

Ông Gvir nói thêm, ngay cả khi đảng cực hữu của ông rút khỏi liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, họ vẫn sẵn sàng quay trở lại nếu xung đột bùng phát lần nữa.

Theo báo Times of Israel, đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu đã lên tiếng chỉ trích lời đe dọa của Bộ trưởng An ninh quốc gia. Liên minh của ông Netanyahu vẫn sẽ chiếm đa số ghế tại Quốc hội Israel (Knesset) ngay cả khi không có đảng của ông Gvir. Tuy nhiên, nếu đảng Chủ nghĩa phục quốc Do Thái tôn giáo của Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cũng thực hiện lời đe dọa rút lui, liên minh của ông Netanyahu sẽ chỉ nắm thiểu số tại Knesset.

Ngoài ông Gvir và ông Smotrich, Bộ trưởng Các vấn đề lưu vong Amichai Chikli thuộc đảng Likud cũng khẳng định sẽ từ chức nếu lệnh ngừng bắn với Hamas trở thành vĩnh viễn và quân Israel rút khỏi biên giới giữa Gaza - Ai Cập trước khi đạt được các mục tiêu của chiến dịch tấn công quân sự trong khu vực. Song, các đảng đối lập đã hứa sẽ ủng hộ liên minh cầm quyền nếu họ thúc đẩy thỏa thuận với Hamas.

Cùng ngày, tờ Jerusalem Post đưa tin, Chính phủ Israel đã hoãn cuộc bỏ phiếu của toàn thể nội các nhằm phê chuẩn thỏa thuận sang ngày 18/1. Điều này đồng nghĩa việc trì hoãn thời điểm phóng thích các con tin Israel và tù nhân Palestine theo thỏa thuận sang ngày 20/1, thay vì 19/1 như dự kiến ban đầu.

Thủ tướng Netanyahu hôm nay (17/1) thông báo đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù nhân với Hamas, một ngày sau khi văn phòng của ông cho biết đã có những trục trặc vào phút chót trong các cuộc đàm phán giữa 2 bên. Thông báo được đưa ra sau khi ông Netanyahu triệu tập cuộc họp của nội các an ninh và nhóm nhỏ quan chức trong nội các đầy đủ này đã bỏ phiếu phê duyệt thỏa thuận.

Trong một phát biểu trước đó, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng Israel và Hamas sẽ triển khai thỏa thuận trước khi ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào ngày 20/1 tới đây.