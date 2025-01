Theo báo Times of Israel, Liri Albag là lính Israel mới 18 tuổi khi cô bị các tay súng Hamas bắt giữ tại căn cứ Nahal Oz ở biên giới Gaza cùng với 6 nữ quân nhân khác. 5 người trong số họ vẫn đang bị nhóm giam cầm.

Hình ảnh con tin Liri Albag xuất hiện trong video do Hamas công bố ngày 4/1. Ảnh: Times of Israel

Trong đoạn video dài 3 phút rưỡi không đề ngày tháng, do nhóm vũ trang Hồi giáo người Palestine công bố ngày 4/1, Albag, hiện 19 tuổi phát biểu bằng tiếng Do Thái, kêu gọi Chính phủ Israel đảm bảo việc trả tự do cho cô.

Diễn đàn Con tin và gia đình mất tích cho biết, gia đình Albag chưa cho phép công bố đoạn video trên. Trong một thông điệp video sau đó, gia đình con tin này bày tỏ, những hình ảnh mới về cô đã "xé nát trái tim” của họ và chúng cho thấy Albag “đang phải chịu đựng khủng hoảng nghiêm trọng về mặt tinh thần”. Họ thúc giục Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, các nhà lãnh đạo thế giới và tất cả những người có quyền ra quyết định giải cứu cô.

Ông Netanyahu hồi đáp rằng, Israel vẫn tiếp tục nỗ lực không biết mệt mỏi để đưa các con tin về nhà, đồng thời cam kết sẽ trừng phạt bất kỳ ai dám làm hại họ. Thủ tướng Israel đang chịu áp lực ngày càng tăng từ gia đình các con tin về việc phải đạt thỏa thuận trả tự do cho họ. Diễn đàn Con tin và gia đình mất tích đã tổ chức các cuộc biểu tình hàng tuần, mới nhất ở Tel Aviv hôm 4/1, để yêu cầu điều đó.

Sự việc diễn ra khi các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa hai bên được nối lại tại Qatar hôm 4/1. Các bên trung gian gồm Qatar, Ai Cập và Mỹ đã cố gắng dàn xếp thỏa thuận trong nhiều tháng qua nhưng chưa thể chấm dứt xung đột ở Gaza.

IDF bắn chặn tên lửa đạn đạo từ Yemen

Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã bắn chặn thành công một tên lửa đạn đạo do nhóm Houthi phóng từ Yemen trước khi tên lửa bay vào không phận nước này.

Còi báo động đã vang lên ở thị trấn Talmei Elazar, miền bắc Israel trong sự vụ. Tuy nhiên, IDF giải thích đây chỉ là biện pháp phòng ngừa.