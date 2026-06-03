Bắc Ninh:

Ngày 3/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm do sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất giá đỗ.

Ba bị can là chủ các cơ sở sản xuất giá đỗ, gồm: Chu Trọng Hân (SN 1976, trú phường Vân Hà), Lê Thị Hoan (SN 1978, trú phường Nếnh) và Thân Văn Trưởng (SN 1981, trú xã Lạng Giang).

Trước đó, ngày 23/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện 3 cơ sở đang sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP), thường được gọi là "nước kẹo", để sản xuất giá đỗ.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định và lệnh đối với Chu Trọng Hân (áo sơ mi kẻ), Thân Văn Trưởng (áo phông xanh) và Lê Thị Hoan. Ảnh: CACC.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ hơn 6,39 tấn giá đỗ thành phẩm và giá đỗ đang trong quá trình sản xuất chứa trong 971 lu nhựa.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất của Lê Thị Hoan.

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng hóa chất 6-BAP để kích thích giá đỗ phát triển nhanh, thân mập, hình thức đẹp, ít rễ và hạn chế hư hỏng trong quá trình bảo quản, vận chuyển.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường gần 1.000 tấn giá đỗ có sử dụng hóa chất 6-BAP.

Theo cơ quan chức năng, 6-BAP là loại hóa chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Việc sử dụng hóa chất này có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.