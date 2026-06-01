Dùng "nước kẹo" để kích thích giá đỗ

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can gồm: Lưu Văn Thiệp (SN 1992), Lâm Văn Hưng (SN 1993, cùng quê Ninh Bình), Nguyễn Văn Định (SN 1992, quê Hà Nội) và Trần Văn Nghĩa để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Các bị can (từ trái qua phải): Lâm Văn Hưng, Trần Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Định, Lưu Văn Thiệp. Ảnh: CACC

Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đồng loạt 3 cơ sở sản xuất giá đỗ quy mô lớn trên địa bàn phường Thông Tây Hội, TPHCM.

Các cơ sở này do Lưu Văn Thiệp (tại số 52 đường số 4), Lâm Văn Hưng (tại số 100/36 đường số 3) và Nguyễn Văn Định (tại số 64 đường số 4) làm chủ.

Công an kiểm tra một cơ sở sản xuất, kinh doanh giá đỗ ngâm hóa chất. Ảnh: CACC

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện và tạm giữ 860 lu nhựa chứa giá đỗ cùng hàng trăm lít dung dịch hóa chất đã pha chế sẵn.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng thừa nhận đã pha thêm chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP) vào nước ngâm ủ giá đỗ. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng dùng tiếng lóng gọi chất cấm này là ''nước kẹo”.

Mục đích của việc sử dụng hóa chất này là làm cho rễ cây giá ngắn lại, thân giá to, mập, tăng trọng lượng và có hình thức bắt mắt hơn. Các đối tượng đều nhận thức rõ đây là chất cấm, gây nguy hại cho sức khỏe con người nhưng vẫn cố tình sử dụng vì lợi nhuận.

Bên trong một cơ sở sản xuất giá đỗ. Ảnh: CACC

Hóa chất được chứa trong các chai nhựa. Ảnh: CACC

Hàng nghìn tấn giá bẩn đã tuồn ra thị trường

Theo kết quả điều tra mở rộng của cơ quan công an, từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, trung bình mỗi ngày 3 cơ sở trên đã tuồn ra thị trường khoảng 3 tấn giá đỗ ngậm hóa chất.

Giá đỗ ngâm hóa chất có hình thức bắt mắt với thân cây to, mập. Ảnh: CACC

Số lượng giá trên chủ yếu được cung cấp cho các chợ đầu mối, hàng chợ và quán ăn trên địa bàn quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp cũ. Ước tính, tổng khối lượng giá đỗ bẩn mà 3 cơ sở đã tiêu thụ ra thị trường mỗi năm lên tới hơn 1.000 tấn, thu về số tiền khoảng 8 tỷ đồng.

Theo Cơ quan CSĐT, chất 6-BAP không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm hay thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam.

Việc người dân ăn phải thực phẩm ngâm chất này có thể gây ra ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tổn thương phổi. Về lâu dài, hóa chất này làm tăng nguy cơ dị tật thai nhi và phát sinh các bệnh lý nghiêm trọng khác.

Các túi giá đỗ ngâm hóa chất chuẩn bị được bán ra thị trường. Ảnh: CACC

Công an TPHCM khẳng định, mọi hành vi sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng liên quan.