Ngày 17/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phát hiện một cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm.

Cụ thể, vào ngày 14/4, tại phường Mạo Khê, lực lượng chức năng đã kiểm tra một xưởng sản xuất giá đỗ hoạt động trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất.

Toàn cảnh xưởng sản xuất giá đỗ trái phép tại phường Mạo Khê. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Chủ cơ sở được xác định là Tạ Văn Xã (SN 1992, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh). Nhà xưởng có diện tích khoảng 100m², đi vào hoạt động từ năm 2024. Theo tài liệu thu thập, mỗi ngày cơ sở này sản xuất khoảng 700kg giá đỗ, với giá bán dao động từ 6.000-7.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại hiện trường, bên trong xưởng là hàng trăm thùng ủ giá đỗ đang trong quá trình sinh trưởng. Điều kiện sản xuất chật hẹp, ẩm thấp, không bảo đảm các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện một số can chứa dung dịch nghi là hóa chất phục vụ quá trình sản xuất.

Không gian bên trong xưởng sản xuất giá đỗ tại phường Mạo Khê. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Ban đầu, đối tượng khai nhận đây là dung dịch tẩy rửa dùng để vệ sinh dụng cụ. Tuy nhiên, qua kiểm tra và giám định, cơ quan chức năng xác định dung dịch này là 6-Benzylaminopurine (6-BAP). Đây là một loại hormone thực vật tổng hợp thuộc nhóm Cytokinin, bị cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Lực lượng chức năng còn tiến hành xét nghiệm các mẫu giá đỗ tại cơ sở và xác định có tồn dư chất cấm.

Gần 4 tấn thành phẩm thu giữ tại xưởng sản xuất giá đỗ tại Mạo Khê. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước những chứng cứ rõ ràng, đối tượng đã thừa nhận việc sử dụng loại dung dịch mà cơ sở gọi là “nước kẹo” để xử lý giá đỗ. Theo lời khai, đối tượng pha dung dịch với nước rồi tưới trực tiếp vào giá đỗ trong quá trình sản xuất.

Lực lượng chức năng thu giữ tại cơ sở sản xuất khoảng 4 tấn giá đỗ chứa chất cấm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Phát hiện, xử lý cơ sở sản xuất giá đỗ tại phường Quảng Yên. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế cũng đã phát hiện, xử lý 2 cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tương tự tại phường Quảng Yên, thu giữ hơn 8 tấn giá đỗ vi phạm.

