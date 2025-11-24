Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án Buôn lậu, xảy ra tại Công ty MK Skincare, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa) và chồng là Hoàng Kim Khánh cùng 6 đối tượng liên quan khác.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2020-2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, các đối tượng câu kết với một số người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo và thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm từ Quảng Châu thành Hồng Kông (Trung Quốc) để được cấp CFS tại đây.

Họ tổ chức nhập lậu về Việt Nam, quảng cáo là mỹ phẩm sản xuất tại Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm thu hút sự tin tưởng của khách hàng, bán với giá cao gấp nhiều lần và thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo mà hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Các loại mỹ phẩm do Mailisa bán ra có giá từ vài trăm nghìn đồng đến gần 3 triệu đồng. Bán chạy nhất là các bộ mỹ phẩm Doctor Magic có giá từ 2,3-2,7 triệu đồng.

Do đó, một vấn đề được dư luận quan tâm là: Khách hàng đã mua và sử dụng mỹ phẩm của Mailisa có được hoàn trả tiền không?

Phan Thị Mai và chồng là Hoàng Kim Khánh đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Liên quan đến vấn đề này, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – giảng viên Luật hình sự, Khoa Luật và Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy Lợi cho biết, đây là vụ án phức tạp với hành vi vi phạm kéo dài, liên quan đến sản phẩm ảnh hưởng sức khỏe con người, dòng tiền lớn và được điều chuyển thông qua hoạt động kinh doanh, bất động sản, siêu xe… nên quá trình điều tra sẽ cần nhiều thời gian để làm rõ toàn bộ tình tiết.

Theo luật sư Cường, nếu trong quá trình điều tra phát hiện tổ chức, cá nhân biết rõ nguồn gốc hàng hóa không bảo đảm chất lượng, vi phạm pháp luật về xuất nhập khẩu, nhưng vẫn tham gia tiêu thụ hoặc tiếp tay thì có thể bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm.

Đối với khách hàng đã mua sản phẩm kém chất lượng, luật sư cho rằng họ có quyền liên hệ với cơ quan điều tra để được xác định là người bị hại. Người tiêu dùng có thể yêu cầu xử lý các bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, lừa dối khách hàng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trường hợp sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng sức khỏe, thiệt hại tài sản thì có thể yêu cầu bồi thường theo quy định pháp luật.

Khách mua sản phẩm Doctor Magic có được hoàn tiền không?

Luật sư Cường phân tích, theo quy định, mọi hoạt động mua bán hàng hóa là quan hệ dân sự – kinh tế, chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại và các quy định liên quan. Giao dịch dân sự muốn có hiệu lực phải đảm bảo các điều kiện: sản phẩm hợp pháp, đủ điều kiện lưu hành; các bên có năng lực pháp lý; giao dịch tự nguyện và nội dung phù hợp pháp luật, đạo đức xã hội.

Nếu một trong các điều kiện trên bị vi phạm, giao dịch dân sự sẽ vô hiệu. Khi đó, các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì hoàn trả bằng tiền, và bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định.

Căn cứ các Điều từ 123-129 Bộ luật Dân sự 2015, giao dịch dân sự có thể bị tuyên vô hiệu nếu có hành vi lừa dối hoặc đối tượng giao dịch thuộc sản phẩm cấm hoặc không đủ điều kiện kinh doanh.

Vì vậy, nếu cơ quan chức năng xác định mỹ phẩm của Mailisa không đủ điều kiện lưu hành và có yếu tố gian dối, giao dịch mua bán sẽ bị tuyên vô hiệu. Khi đó, khách hàng đã thanh toán tiền có quyền yêu cầu hoàn trả. Sản phẩm chưa sử dụng sẽ bị thu hồi và tiêu hủy; sản phẩm đã sử dụng và gây thiệt hại sức khỏe thì người mua có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài yêu cầu hoàn tiền.

Sự thật mỹ phẩm hàng hiệu giá bình dân, dẫn đến siêu giàu của vợ chồng nhà Mailisa Các dòng mỹ phẩm, đặc biệt là thương hiệu Doctor Magic được bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa nổi tiếng quảng bá là hàng ngoại nhập, theo tiêu chuẩn Bộ Y tế nhưng sự thật lại gây sốc.