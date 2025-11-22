Đến nay, Bộ Công an đã làm rõ các dòng sản phẩm phân phối độc quyền của Mailisa thực chất là “hàng chợ” Quảng Châu (Trung Quốc).

Trong diễn biến mới nhất, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam vợ chồng Phan Thị Mai (tức Mailisa, SN 1975) và Hoàng Kim Khánh (SN 1985) - hai đối tượng bị xác định có dấu hiệu của hành vi buôn lậu các mặt hàng mỹ phẩm thương hiệu Doctor Magic, Maika Beauty và MK.

Vợ chồng Phan Thị Mai (tức Mailisa) - Hoàng Kim Khánh cùng 6 người khác bị khởi tố về tội Buôn lậu. Ảnh: Bộ Công an

Theo điều tra, các loại mỹ phẩm, trong đó có Doctor Magic chuyên trị nám, dưỡng da… được nhập khẩu, phân phối thông qua Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK SKINCARE (Công ty MK SKINCARE), do Hoàng Kim Khánh làm giám đốc, người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2017 và trụ sở đặt tại nhà riêng của vợ chồng Mai - Khánh ở khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, TPHCM.

Ngoài ra, ông Khánh cũng đại diện pháp luật cho 26 doanh nghiệp khác, đều gắn liền với cái tên Mailisa.

Các loại mỹ phẩm được bán thông qua 17 chi nhánh Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa do bà Mai làm giám đốc và các sàn thương mại điện tử.

Trên các trang mạng cá nhân và của thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai thường phát clip quảng bá nhập khẩu mỹ phẩm nhiều container mỗi lần. Ảnh: FBNV

Theo tìm hiểu có 32 thương hiệu mỹ phẩm Doctor Magic của MK SKINCARE được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trong giai đoạn 2018-2019. Và đến nay, có 162 sản phẩm mỹ phẩm của MK SKINCARE được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm.

Mới đây, khi Bộ Công an tiến hành khám xét, điều tra các hoạt động của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa và các doanh nghiệp liên quan thì Cục quản lý Dược - Bộ Y tế có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành, các trung tâm kiểm nghiệm dược - mỹ phẩm phối hợp để lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm nói trên.

Mỹ phẩm hàng hiệu của Mailisa là "hàng chợ" Quảng Châu, là kem trộn?

Diễn biến trước khi Bộ Công an điều tra về hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, trên mạng xã hội đã có những ý kiến nghi ngờ, đặt vấn đề rằng, các loại mỹ phẩm, trong đó chủ yếu là Doctor Magic là “hàng chợ” Trung Quốc, là kem trộn.

Ngay sau đó, bà Phan Thị Mai khẳng định, các loại mỹ phẩm của Mailisa nói chung và Doctor Magic nói riêng đã được bán hơn 10 năm tại Việt Nam, được nhập khẩu chính ngạch từ Hồng Kông (Trung Quốc), phân phối độc quyền tại Việt Nam, đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm, cấp phép…

Trong các clip trên trang cá nhân và hệ thống Mailisa, bà Mai còn có các clip nhập hàng từng container mỹ phẩm từ nước ngoài về. Bà chủ thẩm mỹ viện khoe mỹ phẩm của Mailisa bán rất chạy, có tới 16 triệu khách hàng thường xuyên.

Bộ sản phẩm Doctor Magic được bán trên trang mạng của hệ thống Mailisa. Ảnh: Chụp màn hình.

Các loại mỹ phẩm do Mailisa bán ra có giá từ vài trăm nghìn đồng đến gần 3 triệu đồng. Bán chạy nhất là các bộ mỹ phẩm Doctor Magic có giá từ 2,3-2,7 triệu đồng, với quảng bá “hàng hiệu - giá bình dân”. Bên cạnh đó, mỹ phẩm từ Mailisa được bán rộng khắp trên các sàn thương mại điện tử, các đại lý gắn với những người nổi tiếng trên mạng xã hội…

Bộ Công an đã làm rõ, các loại mỹ phẩm trong hệ sinh thái Mailisa có nguồn gốc là hàng giá rẻ xuất xứ Quảng Châu (Trung Quốc). Tại Trung Quốc, các dòng mỹ phẩm này không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố để được cấp chứng nhận CFS (Certificate of Free Sale - tức giấy chứng nhận lưu hành tự do).

Biệt phủ 4.000 m2 tại phường Thới An, TPHCM của vợ chồng Mailisa - Hoàng Kim Khánh. Ảnh: Linh An

Vợ chồng Mailisa - Hoàng Kim Khánh bị cáo buộc, đã cấu kết với người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm từ Quảng Châu thành Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm được cấp CFS tại Hồng Kông. Sau đó, Hoàng Kim Khánh thông qua Công ty MK SKINCARE nhập khẩu hàng này về bán tại Việt Nam.

Bộ Công an ước tính, chỉ với việc kinh doanh 3 sản phẩm chủ đạo trong số 100 sản phẩm của hệ thống Mailisa, mà vợ chồng Mailisa - Hoàng Kim Khánh đã thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an vẫn đang tiếp tục điều tra các hành vi sai phạm liên quan đến Công ty MK SKINCARE, hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, làm rõ vai trò, hành vi của những người liên quan. Đồng thời, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, kê biên, phong tỏa tài sản để phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.