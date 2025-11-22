XEM CLIP: (Nguồn: Báo CAND)

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác và vai trò của những cá nhân liên quan.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vợ chồng Phan Thị Mai (tức Mailisa, 1975) – Hoàng Kim Khánh (1985) cùng sáu người khác về tội Buôn lậu theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Vợ chồng Phan Thị Mai (tức Mailisa) - Hoàng Kim Khánh. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Kim Khánh khai đã đặt hàng mỹ phẩm từ một nhà máy ở Quảng Châu (Trung Quốc). Do thị trường trong nước không ưa chuộng sản phẩm có xuất xứ Trung Quốc và thời điểm đó hàng chưa được cấp giấy lưu hành tự do (CFS – Certificate of Free Sale), Khánh đã thay đổi thông tin nguồn gốc từ “Quảng Châu – Trung Quốc” thành “Hồng Kông – Trung Quốc”.

Hoàng Kim Khánh cũng khai do tự ý thay đổi nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa nên không thể thanh toán chính ngạch, buộc phải chuyển tiền qua bà Đỗ Bích Thuỷ (làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội, đã bị khởi tố trong vụ án) để trả cho công ty mỹ phẩm ở Quảng Châu (Trung Quốc).

Khánh thừa nhận đã sử dụng hợp đồng giả cách để đưa hàng mỹ phẩm gắn mác “Hồng Kông – Trung Quốc” về Việt Nam.

Bị can Đỗ Bích Thuỷ, làm dịch vụ chuyển tiền, bị cáo buộc hỗ trợ Hoàng Kim Khánh thanh toán cho nhà máy ở Quảng Châu để buôn lậu mỹ phẩm. Ảnh: CA

Hoàng Kim Khánh khai nhận rõ hành vi vi phạm pháp luật và hợp tác, thành khẩn với cơ quan điều tra.

Theo kết quả xác minh, các sản phẩm mỹ phẩm bị thay đổi nguồn gốc, xuất xứ được nhập về Việt Nam thông qua Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare do Khánh làm giám đốc, người đại diện pháp luật.

Sau đó, số hàng này được phân phối qua 17 chi nhánh Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa do bà Phan Thị Mai làm giám đốc, cùng các sàn thương mại điện tử và nhiều đại lý là người nổi tiếng.

Bộ Công an ước tính chỉ riêng ba sản phẩm chủ lực trong hơn 100 sản phẩm của hệ thống Mailisa đã đem lại cho vợ chồng Mai – Khánh khoản thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.