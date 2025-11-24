Họ cáo buộc Toyota đã “lừa dối suốt một thập kỷ” khi bán ra dòng xe bị cho là tồn tại lỗi an toàn và thiếu hạ tầng hỗ trợ nhưng vẫn được đưa ra thị trường.

Toyota Mirai được hãng giới thiệu như một bước tiến của tương lai khi xe sử dụng pin nhiên liệu hydro: không khí thải, tiếp nhiên liệu nhanh, vận hành mượt mà. Tuy nhiên, theo nội dung đơn kiện, thực tế sử dụng lại trái ngược. Ba chủ xe khẳng định Toyota đã tạo ra một sản phẩm “dễ gặp trục trặc, nguy hiểm và gần như không thể bảo dưỡng đúng cách vì thiếu hạ tầng hỗ trợ”.

Vụ kiện được nộp lên tòa án Liên bang khu vực Trung California, nhắm đến tất cả các xe Mirai bán hoặc cho thuê từ năm 2016 đến 2025. Ngoài Toyota Motor, đơn kiện còn chỉ đích danh hệ thống đại lý và bộ phận tài chính của hãng.

Ba chủ xe kiện Toyota đòi bồi thường hơn 5,7 tỷ USD vì nghi lỗi an toàn nghiêm trọng.

Nguyên đơn cho rằng Toyota đã can thiệp và kiểm soát cả mạng lưới trạm nạp hydro, từ đó che giấu lỗi xe bằng cách dàn xếp êm các sự cố, thiếu tài liệu kỹ thuật và xử lý riêng lẻ từng trường hợp để tránh bị phát hiện.

Đơn kiện mô tả hàng loạt lỗi “đe dọa tính mạng”, bao gồm rò rỉ nhiên liệu hydro, xe mất lực đẩy khi đang di chuyển và khó nạp nhiên liệu do trạm hydro trục trặc. Một chủ xe thậm chí báo cáo bị chấn thương cột sống khi xe bất ngờ tăng tốc dù anh đạp phanh, hiện tượng được gọi là “rối loạn phanh-ga”.

Nhiều người cũng phản ánh xe có tình trạng đạp ga không phản hồi, nhưng sau vài giây lại tăng tốc đột ngột, dễ gây tai nạn nếu đang đi trong khu vực đông phương tiện.

Không chỉ vậy, một trạm hydro tại Torrance được cho là đã khiến ít nhất 75 chiếc Mirai “thành phế liệu” vì nhiễm bẩn nhiên liệu.

Theo các chủ xe, nhiều thợ sửa chữa cũng khuyên họ… gọi luật sư thay vì tiếp tục sửa xe.

Trước đó, một người dùng TikTok tên Daniel từng gây chú ý khi cho biết chiếc Mirai anh mua năm 2021 có cảnh báo “không được nạp nhiên liệu sau năm 2032”. Tức thiết bị liên quan đến bình hydro có thời hạn sử dụng, vượt quá thời gian bảo hành mà Toyota công bố (8 năm hoặc 160.000 km).

Daniel cũng chia sẻ chi phí nạp hydro sau khi hết ưu đãi miễn phí lên tới hơn 134 USD cho 3,7 kg nhiên liệu, chỉ chạy được 205 dặm – tương đương hơn 0,65 USD/mile, cao hơn nhiều so với xe xăng hay xe điện.

Toyota chưa phản hồi vụ kiện nhưng đã “xoa dịu bằng ưu đãi”?

Hãng chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ kiện. Tuy nhiên, Toyota trước đó thừa nhận việc sở hữu Mirai gặp nhiều “thách thức hệ thống” và đã hỗ trợ bằng cách cấp tín dụng nạp nhiên liệu, xe thuê tạm thời và hoàn trả chi phí sửa chữa.

Dù vậy, các hỗ trợ này đều diễn ra theo kiểu “đơn lẻ từng trường hợp” – điều mà các nguyên đơn cho rằng là một phần của nỗ lực che giấu lỗi.

Vụ kiện làm dấy lên câu hỏi lớn về tương lai xe hydro. Công nghệ này từng được kỳ vọng thay thế xe điện, nhưng với những cáo buộc nặng nề như “che giấu lỗi nghiêm trọng”, dường như vẫn còn một chặng đường dài trước khi có thể thay thế động cơ xăng hay động cơ điện.

Theo Motorbiscuit

