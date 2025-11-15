Xem video:

Năm 2018, Range Rover Sport từng gây chấn động khi chinh phục 999 bậc thang lên Cổng Trời, trở thành cú hích truyền thông đưa tên tuổi Land Rover phủ sóng toàn cầu. Bắt chước chiến dịch này, Chery đưa mẫu SUV Fulwin X3L có thiết kế gợi nhớ Defender vào một thử thách tương tự. Nhưng thay vì tạo tiếng vang, hãng lại nhận về một cú “đổ vỡ” đúng nghĩa.

Theo đoạn video lan truyền, chiếc X3L đạt khoảng ba phần tư chặng đường thì phát ra tiếng nổ lớn, một bộ phận màu đen rơi khỏi xe. SUV mất lái sang phải, hụt đà rồi trôi ngược xuống. Xe quệt vào lan can, phá hỏng một đoạn hàng rào và loạng choạng trước khi clip dừng lại.

Một màn trình diễn mạo hiểm tại danh thắng Thiên Môn Sơn (Trung Quốc) của hãng Chery đã “phản tác dụng”, buộc nhà sản xuất phải đăng đàn xin lỗi.

Chery lập tức đăng thông báo xin lỗi trên mạng xã hội, nói rằng bài “thử thách cực hạn” ngày 12/11 đã bị gián đoạn bởi “sự cố ngoài ý muốn”. Điều tra ban đầu cho thấy dây an toàn bị tuột và quấn vào bánh trước bên phải, khiến xe mất lực kéo, dẫn đến va chạm và làm hỏng rào chắn tại điểm du lịch nổi tiếng.

Hãng thừa nhận “thiếu sót trong đánh giá rủi ro”, cam kết khắc phục, bồi thường thiệt hại và gửi lời xin lỗi tới du khách cũng như công chúng.

Mẫu SUV vẫn gây chú ý về thông số

Fulwin X3L có giá từ 15.451 USD (109.900 NDT), sử dụng hệ truyền động mở rộng phạm vi với động cơ 1.5L, pin 33,7 kWh và tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc hai cầu.

Phiên bản mạnh nhất đạt công suất 422 mã lực, mô-men xoắn 505 Nm, phạm vi chạy điện thuần đạt 205 km và tổng quãng đường tối đa 1.080 km. Chery quảng bá mạnh khả năng off-road của mẫu xe này, gồm khoảng sáng gầm 225 mm, góc thoát trước/sau 22° và 30°, chức năng xoay tại chỗ (tank turn), bánh 21 inch và nhiều chế độ lái địa hình.

Tuy nhiên, nỗ lực “tái hiện hào quang” Land Rover tại Thiên Môn Sơn lần này đã trở thành bài học truyền thông đáng nhớ của Chery.

Theo Carcoops

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc gửi về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!