Theo đài WKRN News, sự việc diễn ra vào tuần trước. Người mẹ vào trường để nộp giấy tờ, khi quay lại thì chiếc xe và con trai đều "biến mất". Một nhân chứng gọi cảnh sát báo có xe “bị đánh cắp”, bên trong có trẻ em, đồng thời cho biết người điều khiển xe lái xe lùi ẩu, suýt va chạm, vượt qua vỉa hè rồi bỏ chạy.

Bé 10 tuổi tự lái xe về nhà sau cãi mẹ, bố bị bắt vì lệnh truy nã.

Sau khi kiểm tra camera an ninh, cảnh sát xác định chính cậu bé 10 tuổi đã trèo lên ghế lái và chạy xe về nhà, cách trường hơn 1,6 km. Tại gara, chiếc xe dựng ở chế độ cài số, đâm nhẹ vào tủ lạnh nhưng không hư hại đáng kể. Bé nói mình tự lái xe vì “không vui với mẹ”.

Bất ngờ xảy ra khi cảnh sát làm việc tại nhà: bố của bé trai bị phát hiện có lệnh truy nã ở Nashville liên quan đến tội lừa đảo qua hệ thống viễn thông. Người đàn ông này lập tức bị bắt giữ.

Sau vụ việc, nhà trường khuyến cáo phụ huynh luôn tắt máy, khóa cửa và đưa trẻ đi cùng khi vào khuôn viên trường, tránh để trẻ lại trên xe dù chỉ vài phút. Theo quy định của bang Tennessee, độ tuổi tối thiểu để xin giấy phép học lái xe là 15 tuổi. Sau khi hoàn thành giấy phép học lái ít nhất 180 ngày và đáp ứng các điều kiện về giờ lái thực tế (khoảng 50 giờ, trong đó có 10 giờ lái ban đêm), người 16 tuổi có thể xin giấy phép lái trung gian. Trường hợp nếu trẻ vị thành niên vi phạm luật giao thông, tòa án có thể phạt cha mẹ hoặc người giám hộ tối đa 50 USD hoặc áp dụng hình thức lao động phục vụ cộng đồng thay thế phạt. Tuy nhiên, nếu bố mẹ và người giám hộ chứng minh là "không biết và không cho phép" con mình lái xe thì có thể sẽ không bị phạt.

Theo Motorbiscuit

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!