Năm 2018, tại Las Vegas, một chiếc xe tải Chevrolet 1998 đã gặp tai nạn nghiêm trọng khi lao vào tảng đá bên đường, khiến người phụ nữ tên Allie Mead ngồi trên xe bị thương nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn, Allie Mead ngồi ở ghế giữa hàng ghế sau và có thắt dây an toàn nhưng là loại dây 2 điểm (dây ngang hông). Cho rằng, nếu xe có hệ thống dây đai an toàn 3 điểm hiện đại, bản thân có thể tránh được thương tích, người phụ này đã kiện hãng General Motors (GM) - nhà sản xuất mẫu Chevrolet về thiết kế dây an toàn hàng ghế sau không phù hợp.

Vụ kiện kéo dài 5 năm với khả năng GM phải bồi thường lên tới 73 triệu USD. Tuy nhiên, mới đây, bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết có lợi cho GM, khẳng định dây an toàn 2 điểm trên chiếc Chevrolet 1998 không bị lỗi và không cần dán nhãn cảnh báo thêm.

GM thắng kiện sau 5 năm, tránh khoản đền 73 triệu USD vì dây an toàn ghế sau.

Đại diện GM lập luận rằng khi được sản xuất và bán ra thị trường, xe đã đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật liên bang. Hơn nữa, thời điểm đó, các điều luật về an toàn giao thông của liên bang không yêu cầu phải trang bị dây đai an toàn 3 điểm ở vị trí ngồi giữa ở hàng ghế phía sau. Theo hãng, chấn thương của cô Allie Mead không đồng nghĩa với việc dây an toàn bị lỗi. Dây an toàn 2 điểm này vẫn phân tán lực va chạm đúng thiết kế, hạn chế hậu quả tai nạn nghiêm trọng hơn cho người ngồi trên xe.

Trên thực tế, các chuyên gia an toàn ô tô đã từng cảnh báo về hiệu quả bảo vệ người trong xe của dây đai an toàn 2 điểm. Mặc dù loại dây đai này vẫn giúp ngăn ngừa người ngồi trên xe bị văng ra ngoài khi có va chạm, nhưng ngược lại, khi chỉ có 1 dây kéo ngang hông siết giữ cơ thể, sẽ dẫn tới nguy cơ chấn thương cột sống hoặc nội tạng khi dây siết chặt vào bụng, xương chậu. Hạn chế này khiến các hãng xe sau đó đã chuyển sang trang bị dây an toàn 3 điểm (gồm có dây ngang hông và dây chéo vai) cho hầu hết các vị trí ngồi trên ô tô.

Tuy nhiên, các mẫu xe cũ vẫn đang lưu thông trên đường chỉ có dây đai an toàn 2 dẫn tới có những tranh cãi trách nhiệm pháp lý khi xảy ra va chạm, nếu áp vào các quy định hiện hành về an toàn giao thông đường bộ.

Theo Motorbiscuit

