Theo số liệu bán hàng mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, 11 mẫu xe MPV trong danh sách tháng 7/2026 đạt tổng doanh số 4.696 xe, tăng 19,2% so với mức 3.938 xe của tháng 6. Dù Mitsubishi Xpander tiếp tục giữ ngôi đầu nhưng khoảng cách với nhóm Toyota phía sau đang bị thu hẹp.

Bộ đôi Toyota Innova Cross và Veloz Cross đồng loạt bứt tốc ngoạn mục, qua đó tạo ra sự xáo trộn lớn trong nhóm dẫn đầu và gây sức ép lớn lên các đối thủ Hàn Quốc.

Sau khi để đối thủ Toyota Innova Cross vượt mặt trong tháng 6, "ông vua" phân khúc Mitsubishi Xpander đã trở lại ngự trị ở đỉnh bảng với 1.083 xe bán ra trong tháng 7, tăng nhẹ 3% so với tháng 6 (1.051 xe). Cộng dồn từ đầu năm 2026, Xpander đã đạt 8.874 xe, duy trì khoảng cách an toàn với phần còn lại.

Sự ổn định của Xpander đến từ thiết kế hợp thị hiếu, tính thực dụng cao và các chính sách ưu đãi linh hoạt từ đại lý, giúp mẫu xe này tiếp tục thống trị mảng xe gia đình lẫn chạy dịch vụ.

Khép lại tháng 7, Toyota Innova Cross không còn duy trì được đà bứt phá như tháng trước khi sụt giảm tới 37,4%, đạt 1.046 xe. Mặc dù vậy, con số này vẫn đủ giúp Innova Cross giữ vững vị trí á quân phân khúc và đạt doanh số lũy kế từ đầu năm nâng lên 6.669 xe.

Theo giới chuyên môn, mức giảm mạnh của Innova Cross nhiều khả năng phản ánh sự điều chỉnh sau khi đạt doanh số đột biến trong tháng 6, đồng thời chịu sức ép từ chính Veloz Cross và các mẫu MPV giá cạnh tranh hơn.

Toyota Innova Cross đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ ở phân khúc MPV 7 chỗ. Ảnh: Đại lý Toyota

Trái ngược với "đàn anh", Toyota Veloz Cross lại có một tháng kinh doanh bùng nổ khi bán ra 899 xe, tăng tới 44,5% so với tháng 6. Tổng doanh số năm 2026 đạt 5.996 xe. Động lực giúp Veloz Cross bứt phá mạnh mẽ chính là chiến lược giảm giá trực tiếp và tặng gói phụ kiện chính hãng từ đại lý nhằm kích cầu trước thời điểm tháng Ngâu.

KIA Carnival giữ vị trí thứ 4 với 461 xe giao đến tay khách hàng trong tháng 7, nhích nhẹ 1,5% so với tháng 6. Cộng dồn từ đầu năm đạt 2.775 xe. Dù không tăng trưởng đột biến nhưng Carnival vẫn duy trì doanh số tương đối ổn định, "một mình một ngựa" ở phân khúc MPV cỡ lớn nhờ không gian rộng rãi và tập trung vào nhóm khách hàng gia đình có nhu cầu xe rộng rãi, tiện nghi hiện đại.

Đứng thứ 5 là một đại diện khác của KIA - mẫu Carens với 426 xe, tăng 4,1% so với tháng trước. Doanh số cộng dồn đạt 2.902 xe, cao hơn Carnival về lũy kế dù bán ít hơn trong tháng 7. Việc đa dạng phiên bản (có cả máy xăng và máy dầu) cùng mức giá dễ tiếp cận giúp Carens duy trì tệp khách hàng ổn định.

Honda BR-V có mức tăng trưởng mạnh nhất trong phân khúc MPV tháng 7. Ảnh: HVN

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, Honda BR-V là cái tên gây chú ý nhất khi tăng vọt 83,2%, từ 143 lên 262 xe nhờ chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ mạnh tay. Doanh số lũy kế 7 tháng đầu năm đạt 1.532 xe.

Trái ngược với đà tăng của Honda BR-V, Hyundai Stargazer lại giảm 15,8% so với tháng 6, chỉ đạt 255 xe, tổng doanh số năm đạt 2.244 xe và trôi xuống vị trí thứ 7. Sức nóng của phiên bản mới Stargazer X dường như đã hạ nhiệt sau vài tháng ra mắt.

Trong khi đó, Suzuki XL7 đạt 122 xe, tăng 54,4%, lũy kế 7 tháng năm 2026 đạt 1.117 xe. Hyundai Custin cũng nhích nhẹ lên 80 xe, tăng 11,1% và đạt lũy kế 662 xe. Cuối bảng vẫn là hai cái tên quen thuộc: Toyota Avanza Premio với 35 xe, giảm 12,5% và mẫu xe hạng sang Toyota Alphard với 27 xe, giảm 15,6%.

Nhìn chung, thị trường xe MPV tháng 7/2026 chứng kiến cuộc đua song mã gay cấn giữa Mitsubishi và Toyota. Tuy nhiên, Mitsubishi Xpander vẫn là một "bức tường thành" khó xô đổ nhờ nền tảng khách hàng quá vững chắc. Song việc các đối thủ khác đều chủ động điều chỉnh giá bán và tung ưu đãi sớm hứa hẹn sẽ giữ cho phân khúc này tiếp tục sôi động trong những tháng cuối năm.

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