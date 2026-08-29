Tài sản bà Phạm Thu Hương và tỷ phú Việt gia tăng

Kết thúc phiên 28/8, cổ phiếu Vingroup (VIC) đứng ở mức kỷ lục 236.000 đồng/cp, sau 6 phiên tăng mạnh từ mức 200.000 đồng/cp ngày 19/8. So với mức hơn 20.000 đồng/cp đầu năm 2025, VIC đã tăng hơn 11 lần.

Vốn hóa Vingroup vì thế lên kỷ lục hơn 1,83 triệu tỷ đồng, đưa tài sản của ông Phạm Nhật Vượng lên khoảng 36,5 tỷ USD, đứng thứ 60 thế giới.

Đáng chú ý, cú tăng giá VIC cũng đưa bà Phạm Thu Hương trở thành nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Theo Forbes, tính đến 29/8, bà Hương sở hữu khoảng 4,1 tỷ USD, đứng thứ 1.045 thế giới và thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau nữ tỷ phú Indonesia Marina Budiman với khoảng 6 tỷ USD.

Bà Hương sinh năm 1969, là một trong những nhà sáng lập Vingroup và hiện giữ chức Phó Chủ tịch tập đoàn. Bà trực tiếp nắm khoảng 341 triệu cổ phiếu VIC và 148,3 triệu cổ phiếu LPB. Gia đình bà Hương và ông Vượng hiện vẫn nắm quyền chi phối Vingroup.

Đáng chú ý, biến động tài sản không chỉ diễn ra với bà Phạm Thu Hương. Việt Nam hiện có nhiều tỷ phú sở hữu khối tài sản tăng mạnh cùng đà tăng của thị trường chứng khoán. Tính tới 29/8, bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Phạm Thu Hương và là Phó Chủ tịch Vingroup, có khoảng 2,9 tỷ USD; ông Trần Đình Long 2,5 tỷ USD; ông Hồ Hùng Anh 2,3 tỷ USD; ông Ngô Chí Dũng 1,2 tỷ USD và ông Nguyễn Đăng Quang khoảng 1 tỷ USD.

Cần lưu ý, tài sản tỷ phú theo Forbes chủ yếu là giá trị ước tính của cổ phần và các tài sản khác tại một thời điểm. Vì vậy, khi cổ phiếu tăng mạnh, tài sản trên bảng xếp hạng có thể tăng hàng tỷ USD mà không đồng nghĩa lượng tiền mặt tương ứng đã được tạo ra.

Tỷ phú Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VIC

Tài sản tỷ phú tăng nhanh và ba xu hướng lớn phía sau

Đằng sau cú tăng của cổ phiếu VIC và tài sản các tỷ phú Việt có thể nhìn thấy sự giao thoa của ba xu hướng lớn: sự trỗi dậy của các tập đoàn tư nhân lớn; chu kỳ đầu tư hạ tầng cực lớn gắn với tăng trưởng mới; và quá trình nâng cấp thị trường vốn để thu hút dòng tiền quốc tế.

Với VIC, năm 2025 là bước ngoặt. Cổ phiếu tăng khoảng 8,4 lần, trong khi Vinhomes (VHM) tăng khoảng 3,1 lần. Thị trường nhìn Vingroup không đơn thuần là một tập đoàn bất động sản mà là một hệ sinh thái bao gồm bất động sản, ô tô điện, công nghiệp, công nghệ, năng lượng và hạ tầng.

Sự thay đổi này gắn với quá trình mở rộng quy mô của VinFast và những dự án lớn mà Vingroup, VinSpeed cùng hệ sinh thái liên quan tham gia đề xuất, nghiên cứu. Đặc biệt, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân tạo ra một thông điệp chính sách mới về vai trò của khu vực tư nhân trong nền kinh tế.

Trong bối cảnh Nhà nước đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, tăng trưởng kinh tế và huy động thêm nguồn lực xã hội, những tập đoàn tư nhân có quy mô vốn, công nghệ và năng lực triển khai lớn được kỳ vọng đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Đây là lý do có thể thị trường bắt đầu tính thêm “giá trị lựa chọn” cho VIC: không chỉ những dự án đang tạo doanh thu, mà cả khả năng tham gia các dự án hạ tầng, giao thông, đô thị và năng lượng quy mô rất lớn trong tương lai. Tuy nhiên, đề xuất hoặc tham gia dự án không đồng nghĩa với doanh thu, lợi nhuận chắc chắn, nên đây cũng là phần định giá cần thận trọng.

Đợt tăng từ tháng 4 đến giữa tháng 5/2026 lại bổ sung một câu chuyện khác. Kế hoạch tái cấu trúc VinFast theo hướng asset-light và mục tiêu năm 2026 của Vingroup với doanh thu khoảng 485.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 35.000 tỷ đồng giúp thị trường có thêm cơ sở để đánh giá khả năng chuyển quy mô đầu tư thành lợi nhuận.

Nếu các công ty thành viên có thể từng bước huy động vốn, thu hút đối tác hoặc IPO, Vingroup sẽ ngày càng giống một tập đoàn holding sở hữu nhiều tài sản và doanh nghiệp tăng trưởng, thay vì một doanh nghiệp đơn ngành. Đây là yếu tố có thể tạo ra mức định giá cao hơn, nhưng vẫn phụ thuộc vào khả năng thực thi.

Đợt tăng mạnh trong 2 tuần cuối tháng 8/2026 lại xuất hiện trong bối cảnh một câu chuyện lớn khác: nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

FTSE Russell dự kiến đưa Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026. Trong kỳ rà soát ngày 21/8, 27 cổ phiếu Việt Nam cũng được đưa vào FTSE All-Cap.

Theo các ước tính được đưa ra, dòng vốn thụ động có thể lên tới hàng tỷ USD trong quá trình chuyển đổi. SSI Research ước tính VIC có thể thu hút tổng cộng khoảng 689,7 triệu USD qua bốn đợt giải ngân; VHM khoảng 246,8 triệu USD và HPG khoảng 142 triệu USD.

VIC đặc biệt đáng chú ý bởi quy mô vốn hóa khổng lồ. Khi tỷ trọng của VIC trong các chỉ số tăng, nhu cầu từ các quỹ mô phỏng chỉ số có thể tạo thêm lực cầu. Giá tăng lại làm vốn hóa và tỷ trọng chỉ số tăng, qua đó thu hút sự chú ý của các quỹ và nhà đầu tư. Cơ chế này có thể tạo hiệu ứng khuếch đại.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện của bà Phạm Thu Hương vì thế không chỉ là câu chuyện một cổ phiếu tăng giá. Nó phản ánh sự thay đổi trong cách thị trường định giá những doanh nghiệp tư nhân lớn: từ lợi nhuận hiện tại sang cả quy mô tài sản, hệ sinh thái, năng lực triển khai dự án và khả năng huy động vốn.

Nếu ba xu hướng gồm tư nhân hóa động lực tăng trưởng, đại chu kỳ hạ tầng và nâng cấp thị trường vốn tiếp tục diễn ra, các tập đoàn lớn có thể trở thành những “đầu tàu” mới của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng cùng với cơ hội, định giá càng cao cũng đồng nghĩa yêu cầu về lợi nhuận, dòng tiền và hiệu quả vốn càng lớn.