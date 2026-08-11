Phiên giao dịch phân hoá mạnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có một phiên giao dịch phân hóa mạnh khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc VN30 biến động trái chiều. Kết phiên 11/8, VN-Index giảm 3,36 điểm, tương đương 0,2%, xuống 1.773,41 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 16.000 tỷ đồng, ở mức khá thấp.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu “họ Vin” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng diễn biến trái chiều. VIC của Vingroup đi ngang ở mức 208.500 đồng/cổ phiếu. VPL của Vinpearl giảm 100 đồng xuống 78.400 đồng, trong khi VRE của Vincom Retail giảm 100 đồng xuống 25.450 đồng/cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, VHM của Vinhomes tăng 500 đồng lên 72.100 đồng/cổ phiếu sau khi chia tách.

Đáng chú ý, VIC từng có thời điểm tăng lên 211.500 đồng/cổ phiếu trong phiên 11/8, nhưng cũng có lúc giảm xuống 205.500 đồng. Mức giá đóng cửa 208.500 đồng thấp hơn đáng kể so với 220.000 đồng/cổ phiếu trước chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp.

Diễn biến của VIC đáng chú ý bởi đúng trong ngày Vingroup công bố thông tin VinSpace ký hợp đồng với SpaceX để đưa vệ tinh lên quỹ đạo.

Trong nhóm cổ phiếu trụ cột, ngân hàng phân hóa mạnh. LPB tăng 1.400 đồng lên 53.700 đồng, MBB tăng 150 đồng lên 20.350 đồng và SSB tăng 150 đồng lên 15.400 đồng. Ngược lại, BID, CTG, HDB, STB, TCB, VIB và VPB đều giảm.

Nhóm bán lẻ cũng không đồng nhất khi MWG tăng nhưng MSN giảm. VNM và SAB cùng đi xuống. Các cổ phiếu lớn thuộc nhóm dầu khí, thép và công nghệ như GAS, BSR, HPG và FPT cũng giảm, trong khi SSI và TCX tăng.

Việc VIC giảm trong những phiên gần đây tác động trực tiếp tới tài sản của ông Phạm Nhật Vượng. Theo Forbes, tính tới ngày 11/8, tài sản của vị tỷ phú Việt Nam giảm khoảng 1,1 tỷ USD, xuống còn 32,6 tỷ USD, xếp thứ 69 thế giới.

Trong khi đó, Elon Musk tiếp tục đứng đầu danh sách những người giàu nhất thế giới với tài sản hơn 853 tỷ USD, dù con số này đã giảm mạnh so với mức trên 1.000 tỷ USD hồi tháng 6.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VIC

Từ bất động sản đến vũ trụ: tham vọng mới của ông Phạm Nhật Vượng

VinSpace, công ty hàng không vũ trụ do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập, vừa công bố ký hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX. Theo thỏa thuận, các vệ tinh của VinSpace dự kiến được đưa lên quỹ đạo trong quý II/2027 thông qua chương trình Transporter Rideshare của SpaceX.

Đây không phải là việc VinSpace thuê riêng một tên lửa Falcon 9. Transporter Rideshare là mô hình “đi chung chuyến”, trong đó nhiều vệ tinh của các khách hàng khác nhau cùng được đưa lên một tên lửa rồi triển khai vào các quỹ đạo theo kế hoạch. Theo SpaceX, chương trình này đã đưa hơn 1.600 payload lên quỹ đạo tính tới tháng 3/2026.

Mô hình này giúp các doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí so với việc thuê riêng một chuyến phóng. Với VinSpace, việc hợp tác với SpaceX cũng cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đang tiếp cận trực tiếp với một trong những hệ sinh thái vũ trụ tư nhân tiên tiến nhất thế giới.

Theo báo cáo thường niên 2025 của Vingroup, VinSpace đặt mục tiêu chế tạo và phóng vệ tinh siêu nhỏ đầu tiên vào năm 2027. Công ty được thành lập tháng 11/2025 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Ông Phạm Nhật Vượng nắm 71% cổ phần, Vingroup sở hữu 19%, phần còn lại thuộc về hai con trai của ông.

VinSpace đang xây dựng phòng sạch, hệ thống thử nghiệm và trạm mặt đất, đồng thời tìm kiếm các đối tác trong và ngoài nước để hình thành hệ sinh thái hàng không vũ trụ. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất máy bay, tàu vũ trụ đến vệ tinh viễn thông và vận tải hàng không.

Mục tiêu trước mắt của VinSpace dường như không phải cạnh tranh trực tiếp với Starlink. Nếu Starlink xây dựng mạng lưới hàng nghìn vệ tinh để cung cấp Internet toàn cầu, VinSpace hướng nhiều hơn tới vệ tinh siêu nhỏ phục vụ quan sát Trái Đất, viễn thám, nghiên cứu và cung cấp dữ liệu cho nông nghiệp, môi trường, đô thị thông minh.

Đây là thị trường còn nhiều dư địa. Nhu cầu dữ liệu vệ tinh trên thế giới ngày càng tăng, trong khi Việt Nam vẫn còn khoảng trống lớn cho khu vực tư nhân. Trước VinSpace, Việt Nam chủ yếu dựa vào các chương trình nghiên cứu và Trung tâm Vũ trụ Việt Nam để phát triển vệ tinh siêu nhỏ.

Tuy nhiên, bước vào ngành vũ trụ cũng đồng nghĩa Vingroup chấp nhận một cuộc chơi dài hạn và đầy rủi ro. Công nghệ vệ tinh đòi hỏi độ chính xác cực cao, vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài và nguồn nhân lực chất lượng cao. Việt Nam cũng chưa có bệ phóng riêng, khiến các doanh nghiệp phải phụ thuộc vào đối tác quốc tế.

Dù vậy, với tiềm lực tài chính, hệ sinh thái công nghệ đang mở rộng sang AI, robot, phần mềm, bán dẫn và an ninh mạng, Vingroup có những lợi thế nhất định để thử sức.

VinSpace vì thế có thể được xem là một mắt xích trong tham vọng lớn hơn của ông Phạm Nhật Vượng: đưa Vingroup từ một tập đoàn phát triển bất động sản và dịch vụ trở thành tập đoàn công nghiệp – công nghệ, hạ tầng và năng lượng có khả năng tham gia những lĩnh vực công nghệ lõi.

Nếu vệ tinh đầu tiên được phóng thành công vào năm 2027, đây sẽ mới chỉ là bước khởi đầu. Nhưng với Việt Nam, sự xuất hiện của một doanh nghiệp tư nhân đặt mục tiêu tham gia ngành vũ trụ có thể tạo ra một chương mới cho tham vọng chinh phục không gian của khu vực doanh nghiệp trong nước.