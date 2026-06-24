Động thái diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang thực hiện tái cấu trúc, tách riêng mảng sản xuất tại Việt Nam và chuẩn bị chuyển nhượng pháp nhân sở hữu nhà máy cho một nhóm nhà đầu tư.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) vừa có thông báo gửi người sở hữu trái phiếu theo quy định của Bộ Tài chính về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, ông Phạm Nhật Vượng được miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc VFTP kể từ ngày 22/6. Người thay thế là ông Trịnh Văn Ngân.

Tuy nhiên, việc miễn nhiệm chỉ áp dụng đối với pháp nhân VFTP tại Việt Nam. Ông Phạm Nhật Vượng vẫn giữ vai trò Tổng giám đốc VinFast toàn cầu, tiếp tục điều hành hoạt động của hãng xe điện trên phạm vi quốc tế.

Động thái thay đổi nhân sự diễn ra ngay sau khi VinFast thông qua kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn.

Trước đó, ngày 16/6, Đại hội đồng cổ đông của VinFast đã thông qua phương án tách doanh nghiệp. Theo kế hoạch, một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ cùng cổ phần của các cổ đông hiện hữu sẽ được chuyển sang một pháp nhân mới mà không làm chấm dứt sự tồn tại của VFTP.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ảnh: VIC

Pháp nhân mới có tên Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam (VFVN), đặt trụ sở tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng), với vốn điều lệ gần 5.184 tỷ đồng.

Theo phương án được công bố, VFVN sẽ tiếp nhận nhiều hoạt động cốt lõi của VinFast, gồm nghiên cứu và phát triển (R&D) trên phạm vi toàn cầu, sở hữu trí tuệ, hoạt động bán hàng và dịch vụ hậu mãi. Đồng thời, doanh nghiệp này sẽ nắm giữ cổ phần tại một số công ty thành viên ở nước ngoài như VinFast Engineering Australia Pty Ltd, VinFast Germany GmbH và đơn vị kinh doanh thương mại, dịch vụ của VinFast.

Trong khi đó, VFTP sẽ giữ lại các tài sản liên quan đến hệ thống nhà máy sản xuất tại Việt Nam, phần vốn tại Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Xanh VinEG cùng các khoản nợ tài chính với các chủ nợ độc lập, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các bên liên quan.

Theo kế hoạch tiếp theo, VinFast sẽ chuyển nhượng toàn bộ lợi ích tại VFTP cho một nhóm nhà đầu tư do Công ty Cổ phần Đầu tư Nghiên cứu và Phát triển Tương lai (Future Investment Research and Development) dẫn đầu. Ông Phạm Nhật Vượng cũng tham gia thương vụ với vai trò nhà đầu tư thiểu số.

Tổng giá trị giao dịch được công bố vào khoảng 530 triệu USD.

Sau khi hoàn tất tái cấu trúc, VFTP sẽ tiếp tục vận hành các nhà máy tại Việt Nam và sản xuất xe theo hợp đồng cho VFVN. Hai bên sẽ ký thỏa thuận sản xuất nhằm bảo đảm hoạt động của chuỗi cung ứng không bị gián đoạn. Các dòng xe vẫn được sản xuất theo thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật do VFVN cung cấp.

Ban lãnh đạo VinFast cho biết việc tái cấu trúc có thể tạo ra khoản lợi nhuận ghi nhận một lần trên báo cáo tài chính, dù giá trị cụ thể và phương pháp hạch toán vẫn đang được đánh giá.

Đối với các chủ nợ và nhà đầu tư trái phiếu, doanh nghiệp khẳng định việc chia tách không làm thay đổi điều kiện của các lô trái phiếu đã phát hành, không ảnh hưởng đến khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ và không phát sinh nghĩa vụ mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo quy định, sau khi hoàn tất việc tách doanh nghiệp, VinFast và công ty được tách sẽ cùng liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản phát sinh trước thời điểm chia tách, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác phù hợp với quy định pháp luật.

Việc ông Phạm Nhật Vượng rời vị trí Tổng giám đốc tại VFTP vì vậy được xem là một phần trong quá trình sắp xếp lại cơ cấu quản trị sau khi doanh nghiệp phân tách các mảng hoạt động. Trong mô hình mới, khối sản xuất tại Việt Nam sẽ hoạt động dưới một pháp nhân riêng, trong khi các hoạt động liên quan đến nghiên cứu, phát triển sản phẩm, kinh doanh và mở rộng thị trường toàn cầu được tập trung về VinFast Việt Nam.

Đây là bước đi đáng chú ý trong bối cảnh VinFast đang tiếp tục điều chỉnh mô hình tổ chức để phục vụ chiến lược phát triển ở thị trường quốc tế, đồng thời huy động thêm nguồn lực từ các nhà đầu tư cho mảng sản xuất trong nước.