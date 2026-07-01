Giữa hải trình huấn luyện dài ngày trên biển, Tàu 936 của Học viện Hải quân không chỉ là nơi học viên rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp mà còn là "lớp học đặc biệt" về truyền thống và trách nhiệm của người lính biển.

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được tổ chức vào thời khắc bình minh. Khi con tàu thả trôi giữa biển, cờ Tổ quốc tung bay trên boong, hàng ngũ cán bộ, giảng viên và học viên đứng trang nghiêm hướng về biển lớn.

Ba hồi còi tàu vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Sau phút mặc niệm, đại diện cấp ủy, chỉ huy tàu đọc diễn văn tưởng niệm, ôn lại những chiến công và sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giữa trùng khơi. Ảnh: Huy Tứ

Thiếu tá Ngô Văn Trọng, giảng viên Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Hải quân cho biết, lễ tưởng niệm là một hoạt động giáo dục truyền thống có ý nghĩa đặc biệt trong hải trình huấn luyện.

Theo ông, học viên không chỉ được học kiến thức chuyên môn mà còn được bồi đắp lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm. Những trải nghiệm trên biển mang lại những bài học mà giảng đường khó có thể truyền tải đầy đủ.

Học viện Hải quân, nơi đào tạo những sĩ quan chỉ huy đủ phẩm chất, năng lực và bản lĩnh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ảnh: Huy Tứ

Nhiều học viên lần đầu tham gia chuyến đi biển dài ngày không giấu được xúc động.

Thượng sĩ Hoàng Chí Bảo, học viên lớp KTP29, Tiểu đoàn 1, chia sẻ, đứng giữa biển khơi trong lễ tưởng niệm khiến anh cảm nhận rõ hơn sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

"Điều đó thôi thúc chúng tôi phải không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành những sĩ quan Hải quân xứng đáng trong tương lai", Bảo nói.

Thả vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giữa trùng khơi. Ảnh: Huy Tứ

Sau nghi thức tưởng niệm, vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ" được thả xuống mặt biển.

Những cánh hoa và hạc giấy theo sóng nước trôi dần về phía xa. Trên boong tàu, nhiều cán bộ, học viên lặng lẽ dõi theo vòng hoa giữa biển khơi.

Đại úy Trịnh Quốc Vương, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Tàu 936, Hải đội 9, Trung tâm Huấn luyện thực hành và huấn luyện kíp tàu, Học viện Hải quân cho biết lễ tưởng niệm đã trở thành hoạt động thường niên trong các chuyến huấn luyện trên biển.

Theo ông, đây là dịp để học viên hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam, từ đó bồi đắp lòng tự hào, ý thức trách nhiệm và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.