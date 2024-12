Những bữa thịt nướng giúp mọi người quây quần bên nhau, gắn kết tình thân. Trong quá trình chuẩn bị nguyên liệu và nướng thịt, bạn cần lưu ý một số điều để bảo vệ sức khỏe.

Không nướng trong nhà hoặc không gian kín

Theo Hiệp hội Phòng cháy Chữa cháy Quốc gia Mỹ, sử dụng lò nướng trong nhà hoặc không gian kín có thể dẫn đến tích tụ khí carbon monoxide (CO) gây nguy hiểm cho sức khỏe và làm tăng nguy cơ hỏa hoạn.

Tác dụng cấp tính của CO do sự hình thành của carboxyhemoglobin trong máu, gây ức chế hấp thu oxy. Ở nồng độ thấp, CO gây mệt mỏi ở người khỏe mạnh và đau ngực ở người mắc bệnh tim. Ở nồng độ cao hơn, CO làm suy giảm thị lực, đau đầu, chóng mặt, lú lẫn, buồn nôn, thậm chí tử vong.

Bởi vậy, bạn nên sử dụng lò nướng ngoài trời ở những nơi thông gió tốt. Ngoài ra, gia chủ tránh đặt bếp nướng trên bề mặt không bằng phẳng hoặc dễ cháy có thể dẫn đến đổ hoặc hỏa hoạn.

Thịt nướng ngon miệng nhưng không nên ăn thường xuyên. Ảnh minh họa: Pexels

Không dùng chung đồ gắp thịt sống và chín

Theo Health, sử dụng cùng dụng cụ gắp cho cả thịt sống và thịt chín có thể truyền vi khuẩn có hại vào món ăn. Luôn sử dụng các dụng cụ riêng để xử lý thực phẩm sống và chín, rửa tay kỹ sau khi chạm vào thịt sống.

Ngoài ra, vỉ nướng chứa vi khuẩn và các mảnh thức ăn cũ, có thể làm nhiễm bẩn thực phẩm tươi. Bởi vậy, bạn nên thường xuyên thay hoặc vệ sinh vỉ nướng. Tương tự như vậy, vệ sinh vỉ và các dụng cụ liên quan sau khi sử dụng là điều cần thiết.

Không nướng ở nhiệt độ quá cao

Nướng thịt ở nhiệt độ rất cao có thể tạo ra các hóa chất độc hại như amin dị vòng và hydrocarbon thơm đa vòng, có liên quan đến nguy cơ ung thư. Theo UCLA Health, bạn cần duy trì nhiệt độ nướng vừa phải và tránh làm cháy thịt để giảm thiểu những nguy cơ này.

Bạn cũng hạn chế ướp thịt với nhiều đường dễ làm thịt nhanh cháy. Thịt không nên có quá nhiều mỡ vì khi cháy có thể chảy nước xuống lửa tạo ra khói chứa các chất độc hại. Thêm vào đó, trước khi chế biến, thịt và các loại thực phẩm dễ hỏng nên để trong tủ lạnh cho tới khi gần nướng, tránh để bên ngoài quá 2 giờ có thể khiến vi khuẩn phát triển.

Tuân thủ các hướng dẫn trên, bạn có thể tận hưởng bữa ăn an toàn và tương đối lành mạnh, giảm thiểu rủi ro liên quan đến các phương pháp nướng không đúng cách.