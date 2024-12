Massage toàn thân trước đây chỉ có ở các spa cao cấp dành cho người giàu nhưng cũng bị mang tiếng vì một số người lợi dụng dịch vụ này với mục đích xấu. Hiện giờ, massage trở thành hình thức tăng cường sức khỏe phổ biến. Trong quá trình trị liệu, chuyên viên sẽ tác động lực lên các cơ và khớp của khách hàng để giảm đau và căng thẳng.

Massage thúc đẩy tuần hoàn, đẩy dịch của cơ thể đi khắp nơi, đào thải lượng chất lỏng dư thừa nhanh hơn. Bạn sẽ ở trong trạng thái thư giãn sâu, hạ huyết áp, giảm mức độ hormone gây căng thẳng, tăng các hormone hưng phấn.

Về mặt thể chất, massage có thể cải thiện lưu thông máu, giảm cứng cơ, giảm viêm khớp, giúp ngủ ngon hơn, phục hồi nhanh giữa các buổi tập, giảm đau nhức, tăng cường miễn dịch. Về mặt tinh thần, massage hỗ trợ giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng, bớt lo lắng, nhiều năng lượng hơn.

Những người làm dịch vụ massage cần được đào tạo chuyên môn. Ảnh minh họa: Pexels

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và tốt cho sức khỏe, bạn cần lưu ý 3 điều sau trước khi massage:

Không uống rượu

Bạn có thể uống nước nhưng không được uống rượu trước khi massage. Chuyên gia Barbara Wilson ở bang Florida (Mỹ) cảnh báo: "Khi bạn được massage, tác động xấu nào do rượu gây ra đều bị khuếch đại".

Theo Zeel, rượu di chuyển qua mạch máu của bạn, trong khi đó massage làm tăng lưu thông máu. Nếu bạn uống rượu trước khi massage, rượu đi vào mạch máu của bạn nhanh hơn và lưu lại ở đó lâu hơn. Một số chuyên viên đã chứng kiến ​​những khách hàng say xỉn trở nên say hơn trong quá trình massage do tác dụng khuếch đại đó.

Ngoài ra, cả massage và rượu đều có tác dụng làm mất nước. Điều này không chỉ khiến bạn khát hơn mà còn có thể làm trầm trọng các triệu chứng nôn nao.

Không ăn no

Hệ tiêu hóa hoạt động ngay sau khi bạn ăn. Máu được chuyển hướng từ các cơ quan khác nhau đến ruột và massage sẽ đẩy nhanh quá trình lưu thông máu, ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa.

Ngoài ra, theo True Medic, cơ thể được thiết kế để tiêu hóa thức ăn ở tư thế thẳng đứng (chứ không phải nằm như khi massage) ngăn ngừa chứng khó tiêu khó chịu, trào ngược axit. Khi bị ấn vào lưng, bụng, bạn sẽ có cảm giác đầy hơi, đau tức.

Tất nhiên, bạn không cần phải nhịn đói để đi massage. Bạn không nên ăn trong vòng 1,5-2 tiếng trước đó, hạn chế đồ ăn rắn ở lại dạ dày lâu. Tốt hơn hết, bạn nên thưởng thức các món lỏng, dễ tiêu hóa.

Không dùng thuốc giảm đau

Nếu bạn đau đến mức phải dùng thuốc thì tốt nhất là nên đổi lịch trị liệu. Thuốc giãn cơ, thuốc ổn định tâm trạng và thuốc giảm đau có thể ảnh hưởng đến cảm giác của bạn khi massage.

Chẳng hạn, chuyên viên có thể làm quá mạnh tay so với khả năng chịu đựng thông thường của bạn nhưng thuốc giảm đau khiến bạn không có cảm giác gì. Bởi vậy, sau khi thực hiện liệu trình, bạn thu về nhiều tác hại hơn tác dụng.

Bạn cũng nên tránh bất kỳ loại thuốc nào có tác dụng làm loãng máu vì quá trình massage sẽ làm tăng áp lực và lưu thông máu.