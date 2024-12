Gia đình tôi thường không ăn chân gà vì cứng, nhiều xương. Gần đây, tôi thấy nhiều người chia sẻ món chân gà hầm đậu đen ngon và bổ dưỡng. Xin chuyên gia cho biết món ăn này có tác dụng tới sức khỏe như thế nào? Tôi xin cảm ơn! (Hà Oanh - 48 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội).

Lương Y Bùi Đắc Sáng - Hội Đông Y Hà Nội tư vấn:

Chân gà được nhiều người yêu thích vì có thể chế biến thành nhiều món khác nhau. Thành phần chân gà chủ yếu là sụn, xương, gân. Thực phẩm này không chỉ ngon miệng mà còn tốt cho sức khỏe.

Chân gà chứa nhiều protein, 70% ở dạng collagen, là thành phần tạo nên hình dạng, sức mạnh và độ đàn hồi cho cấu trúc da, gân, cơ, xương, dây chằng của cơ thể. Vì vậy, món ăn này rất tốt cho da, tăng độ đàn hồi, độ nhám, chống lão hóa. Các protein, canxi trong chân gà giúp nhanh liền vết thương, tốt cho xương.

Chân gà bạn có thể luộc ăn liền, ngâm sả quất (tắc) hoặc hầm với kỷ tử, hà thủ ô, tam thất... Khi hầm, chân gà tiết ra các chất dinh dưỡng như protein, collagen, glucosamin.

Chân gà là món ăn nhiều người yêu thích. Ảnh: Thanh Phượng.

Tác dụng của chân gà đậu đen

Gần đây, món ăn chân gà hầm đậu đen được nhiều người chia sẻ vì dễ làm và tận dụng được nguồn dinh dưỡng tốt từ 2 thực phẩm này.

Hạt đậu đen chứa 24,2% protein, 1,7% chất béo, 53,3% gluxit, canxi, sắt, vitamin B, vitamin C... Isoflavone trong đậu đen có khả năng điều chỉnh, chuyển hóa chất béo. Theo Đông y, đậu đen có vị ngọt, tính bình; vào tỳ, thận, tác dụng hoạt huyết lợi thủy, khu phong giải độc. Trị vàng da phù nề, đầy trướng bụng ngực, gân cơ co cứng, viêm sưng do ngộ độc thuốc và hoá chất...

Loại hạt này được dùng nấu chè, xôi, làm nguyên liệu chế biến các món ăn bổ dưỡng như hầm với hà thủ ô cùng các loại thịt khác. Chân gà hầm với đậu đen có các tác dụng như sau:

Trong chân gà chứa hàm lượng collagen rất cao, tương tự như collagen trong các loại rau lá xanh và trái cây. Đây là một trong những chất đặc biệt cần thiết để duy trì độ đàn hồi của da, giúp cơ thể hấp thụ canxi và các loại protein. Đậu đen nhiều chất xơ giúp no lâu. Bạn ăn món này có cảm giác no lâu nên vừa đẹp da, vừa giảm cân.

Chân gà còn chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng quan trọng như protein, canxi, collagen giúp củng cố cấu trúc xương và ngăn ngừa các bệnh xương dễ gãy. Việc bổ sung món chân gà vào thực đơn hằng ngày từ lúc trẻ sẽ ngăn ngừa các bệnh liên quan đến xương khi về già.

Bên cạnh đó, đậu đen hầm chân gà còn có lợi cho sức khỏe như giúp giảm bệnh tiểu đường, giảm huyết áp, phòng bệnh tim mạch, kích thích tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Đây cũng là món ăn có tác dụng chữa tóc bạc sớm và rụng tóc, bổ thận, chống ngộ độc rượu và giải rượu, hỗ trợ điều trị bệnh gout và thải độc cơ thể.

Công thức canh chân gà nấu đỗ đen

Nguyên liệu cần chuẩn bị đơn giản. Bạn chọn chân gà tươi sẽ ngọt và ngon hơn loại đông lạnh, số lượng khoảng 10 cái, khử hôi bằng nước gừng.

Đậu đen khoảng 300g, có thể rang trước khi nấu sẽ thơm hơn. Cho hỗn hợp vào hầm nhừ. Khi chín, bạn cho thêm gia vị phù hợp và thưởng thức, tốt nhất và khung giờ cơm chiều, tối, giúp no lâu, dễ ngủ.

Món ăn trên được khuyến cáo tốt cho nam giới và nữ giới tuổi trung niên trở lên. Mọi người có thể bổ sung 2-3 bữa/tuần.