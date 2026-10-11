Bộ Nội vụ Ba Lan hôm nay (11/10) thông báo cảnh sát nước này đã nhận được tin báo về một âm mưu ám sát có thể nhắm vào Thủ tướng Donald Tusk và Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: DPA

Theo hãng tin Anadolu, người phát ngôn Bộ Nội vụ Ba Lan Karolina Galecka cho biết Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski và Bộ trưởng phụ trách các cơ quan tình báo Tomasz Siemoniak đã chỉ đạo triển khai các biện pháp xử lý vụ việc. Đại diện các cơ quan an ninh Ba Lan theo kế hoạch cũng sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.

Phát ngôn viên chính phủ Ba Lan Adam Szlapka nói với đài truyền hình tư nhân Polsat News rằng “vụ việc rất nghiêm trọng”. Theo đài TVP World, ông Tusk đã được thông báo về mối đe dọa vào sáng 11/10.

Ông Szlapka khẳng định Thủ tướng Tusk vẫn ở thủ đô Warsaw và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính thức. “Các cơ quan an ninh đang xử lý vụ việc. Mọi thông tin có thể công bố ở giai đoạn này sẽ được cung cấp ngay sau cuộc họp”, ông Szlapka nói thêm.

Theo báo DW, mặc dù bản chất của mối đe dọa vẫn chưa rõ ràng nhưng cuộc họp khẩn diễn ra trong bối cảnh chính quyền Ba Lan đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau làn sóng tấn công bạo lực tại các trường học trong nước tuần này. Có 3 vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại các trường học chỉ trong 4 ngày, khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, trong đó có cả trẻ em.

Ba Lan, nước giáp biên giới Ukraine, cũng đang phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh ngày càng tăng từ những cuộc tấn công hỗn hợp của Nga trong những tháng gần đây.