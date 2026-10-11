Một đoạn video được ghi ở làng Sviatopetrivske thuộc vùng Kiev của Ukraine cho thấy một người đàn ông đang đi bộ trên đường suýt bị một máy bay không người lái (UAV) đâm trúng.

Theo báo Guardian, vụ việc xảy ra hôm 8/10 ở gần một trường mẫu giáo ở Sviatopetrivske. UAV sau đó gây ra vụ nổ lớn và hất tung các mảnh vỡ cùng khói bụi lên không trung.

Nhà chức trách Ukraine cho biết UAV do Nga phóng đi và vụ tấn công đã gây hư hại cho trường mẫu giáo và sân chơi.

Khoảnh khắc một nam giới thoát chết trong vụ UAV tấn công Kiev. Video: Sky News

Tiếp sau vụ việc trên, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết các lực lượng Nga hôm 10/10 đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào thủ đô của Ukraine, nhắm trúng một tòa nhà ở quận Obolonskyi, phía bắc thành phố khiến 6 người bị thương và làm các mảnh vỡ tên lửa rơi vãi xuống sân của một khu dân cư gần đó.

Ông Klitschko cho hay lực lượng cứu hỏa và các đội cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai để dập tắt đám cháy tại nhà hàng bị trúng hỏa lực cũng như sơ cứu cho các nạn nhân.

Theo tờ Kyiv Independent, phát biểu sau vụ tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã liên hệ vụ tập kích bằng tên lửa đạn đạo trên với những động thái gần đây của phương Tây nhằm nới lỏng các hạn chế thương mại, cho phép Nga xuất khẩu dầu mỏ.

Ông Zelensky cảnh báo việc tạo điều kiện cho Moscow tiếp cận thị trường năng lượng quốc tế sẽ tạo ra nguồn tài chính mới và nguồn tiền này ngay lập tức được đổ vào việc mở rộng kho vũ khí đạn đạo cũng như các loại đạn tuần kích tốc độ cao của Nga.

Moscow hiện chưa lên tiếng bình luận về phát biểu trên của nhà lãnh đạo Ukraine.