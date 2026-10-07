Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết nước này sẽ bố trí các khẩu đội phòng không Patriot tại tỉnh Lublin, khu vực giáp với biên giới Ukraine.

Hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: EPA

Đài Phát thanh Ba Lan dẫn lời ông Kosiniak-Kamysz cho biết hôm 5/10 rằng, các khẩu đội Patriot được triển khai nhằm trấn an người dân trong khu vực Lublin, đồng thời bảo vệ sân bay Lublin và hoạt động hàng không tại đây. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ba Lan gia tăng, khi Warsaw nhiều lần cáo buộc Nga vi phạm không phận nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cũng cho biết các đơn vị quân sự mới, trong đó có lực lượng tác chiến không người lái, sẽ được thành lập tại khu vực.

Cùng ngày, Thủ tướng Donald Tusk thông báo chính phủ Ba Lan sẽ thông qua dự thảo chương trình Bảo vệ dân cư và Phòng thủ Dân sự giai đoạn 2027-2031, với tổng kinh phí 102,4 tỷ Zloty (26,4 tỷ USD).

Theo ông Tusk, đây sẽ là chương trình được tài trợ đầy đủ trong 5 năm, tập trung chủ yếu vào đầu tư lâu dài. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để xây dựng hầm trú ẩn, mua sắm thiết bị, xây dựng các cơ sở cứu hộ, dự trữ vật tư, bảo đảm nguồn nước và năng lượng trong trường hợp xảy ra thiên tai hoặc chiến tranh.

Ngoài ra, chương trình sẽ dành ngân sách cho hệ thống cảnh báo và an ninh công nghệ thông tin. Khoảng 30 tỷ Zloty (7,7 tỷ USD) sẽ được phân bổ cho chính quyền địa phương.

Ông Tusk cho biết chính quyền địa phương sẽ có quyền quyết định loại hình đầu tư cần thiết nhất, từ hầm trú ẩn, trạm cứu hỏa đến hệ thống viễn thông.

Ngày 13/9, ông Tusk từng cảnh báo căng thẳng với Nga có thể tiếp tục leo thang trong những tháng tới, sau khi Nga tấn công một cửa khẩu biên giới Ba Lan - Ukraine và một đoàn tàu chở khách. “Không thể loại trừ khả năng sự leo thang này cũng sẽ ảnh hưởng đến lãnh thổ của chúng ta”, ông Tusk nói.