Gần 400.000 NDT (hơn 1,4 tỷ đồng) tiền tích cóp cả đời của hai cụ già ở thành phố Tự Cống (Tứ Xuyên, Trung Quốc) đã bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn, chỉ còn lại những xấp tiền cháy đen, dính bết. Hai cụ vốn có thói quen rút toàn bộ lương hưu về cất trong nhà vì “cầm tiền trong tay mới yên tâm”, thông tin từ 163.

Thương ông bà, gia đình mang 3 bao tiền cháy đến chi nhánh Ngân hàng Công thương Trung Quốc cầu cứu. Trước tình trạng tiền nhòe dấu bảo an, không thể dùng máy đếm, ngân hàng đã kích hoạt cơ chế xử lý đặc biệt.

Nhân viên ngân hàng nỗ lực làm việc suốt 15 ngày. Ảnh: 163

Ngân hàng huy động nhiều nhân viên tách từng tờ bằng nhíp, sấy khô, ngâm nước ấm và soi đèn cực tím để nhận diện thật - giả.

Sau 15 ngày làm việc liên tục, ngân hàng đổi được 273.200 NDT (khoảng 1 tỷ đồng), phần còn lại không đủ điều kiện do cháy hỏng quá nặng.

Gia đình vô cùng biết hơn sự hỗ trợ nhiệt tình của các nhân viên ngân hàng. Cụ ông, cụ bà rớt nước mắt khi nhận tin mừng. Dù cũng mất một số tiền không nhỏ nhưng họ vẫn cảm thấy được an ủi vì "trong cái rủi còn có cái may".

Nhiều tờ tiền cháy đen không thể đổi. Ảnh: 163

Sự việc khiến gia đình thiệt hại hơn 120.000 NDT (hơn 400 triệu đồng), đồng thời trở thành bài học đắt giá về rủi ro khi cất giữ lượng lớn tiền mặt tại nhà. Sau vụ việc, hai cụ đã đồng ý gửi tiền vào ngân hàng.