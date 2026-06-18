Sáng 18/6, tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền đã công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị đã bầu ra Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 14 người.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13 tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa mới.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy. Ảnh: QH

Hội nghị bầu 3 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa mới, gồm: bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13.

Thay mặt các đại biểu trúng cử, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy khẳng định, trước yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đem hết khả năng để lãnh đạo, phối hợp triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, đưa phong trào phụ nữ và công tác hội phát triển toàn diện, chung sức thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố, cán bộ, hội viên phụ nữ trong cả nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: QH

Trước đó, chiều 17/6, Đại hội đã bầu 111 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14 với sự đồng thuận tuyệt đối của các đại biểu có mặt.

16 ủy viên còn lại sẽ tiếp tục được kiện toàn theo quy định. Theo đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa mới có 127 ủy viên, giảm 38 ủy viên so với nhiệm kỳ trước. Cơ cấu nhân sự bảo đảm tính kế thừa và phát triển, với 76 nhân sự được giới thiệu tái cử (chiếm 59,8%), 51 nhân sự tham gia lần đầu (chiếm 40,2%).