Chiều nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bà Lê Thị Thủy, ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và thôi giữ các chức vụ Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định bà Lê Thị Thủy tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quyết định, tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Thủy

Tiếp đó, đại diện Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương công bố quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định bà Lê Thị Thủy, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Thủy

Bà Lê Thị Thủy sẽ được giới thiệu để bầu tham gia Ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trao quyết định cho bà Lê Thị Thủy.

Bà Lê Thị Thủy sinh năm 1964; quê quán tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật học, cử nhân Luật.

Bà là ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13.

Bà từng có thời gian công tác tại tỉnh Nghệ An, đảm nhiệm các vị trí: Phó chánh Thanh tra tỉnh, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Từ tháng 11/2010, bà công tác tại các cơ quan Trung ương, lần lượt trải qua các cương vị: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau đó, tháng 7/2019, bà được điều động về địa phương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (cũ).

Đến ngày 3/2/2025, Bộ Chính trị quyết định thành lập Đảng bộ Chính phủ và quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Chính phủ, bà Lê Thị Thủy được chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hiện nay có các Phó chủ tịch là bà Trần Lan Phương, bà Nguyễn Thị Minh Hương và bà Nguyễn Thị Thu Hiền.