Chiều nay, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Trung ương hội nhiệm kỳ 2022-2027 để bầu ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã báo cáo Ban chấp hành về nhân sự tham gia Ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch và bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Lê Thị Thủy.

Sau khi thảo luận và biểu quyết, 100% ủy viên Ban chấp hành có mặt đã thống nhất bầu bà Lê Thị Thủy vào Ban chấp hành, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tăng hoa chúc mừng bà Lê Thị Thủy. Ảnh: TTXVN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy khẳng định việc nhận trọng trách mới là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn đối với tổ chức Hội, với phong trào phụ nữ Việt Nam.

Với trọng trách được Đảng, Nhà nước phân công, được Ban chấp hành tin tưởng giao phó, bà Lê Thị Thủy khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, tiếp nối, kế thừa những thành quả mà các thế hệ cán bộ Hội, các tầng lớp phụ nữ đã đạt được. Bà cam kết sẽ nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, giữ vững nguyên tắc của Đảng, của tổ chức Hội, cùng tập thể Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra.

Bà cũng nhấn mạnh sẽ tăng cường đoàn kết, vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, hướng mạnh về cơ sở, thiết thực chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, là cầu nối giữa Đảng với các tầng lớp phụ nữ và ngược lại.

Tại hội nghị, Ban chấp hành cũng chia tay bà Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy tặng quà chia tay bà Lê Thị Tuyến. Ảnh: TTXVN

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định bà Lê Thị Thủy thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định bà Lê Thị Thủy tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Tuyến được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.