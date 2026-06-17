Sau nhiều năm khấu hao, các mẫu ô tô sang từng có giá từ vài tỷ đồng nay đã giảm xuống ngang hoặc chỉ nhỉnh hơn những mẫu xe phổ thông mới. Với những người yêu thích cảm giác lái, sự sang trọng và chấp nhận chi phí sử dụng cao hơn, đây vẫn là những lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá từ 300-600 triệu đồng. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất khi mua xe sang cũ vẫn là tình trạng thực tế, lịch sử bảo dưỡng và nguồn gốc xe, thay vì chỉ nhìn vào mức giá hấp dẫn.



Hyundai Equus VS460 2009: Xe sedan Hàn Quốc cỡ F giá hơn 400 triệu

Ít được nhắc đến hơn Lexus hay BMW nhưng Hyundai Equus từng là mẫu sedan đầu bảng của hãng xe Hàn Quốc, cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz S-Class hay BMW 7-Series tại một số thị trường.

Chiếc Equus VS460 đời 2009 được rao bán với giá hơn 400 triệu đồng. Qua hình ảnh thực thế, xe vẫn giữ được vẻ bề thế đặc trưng của sedan hạng sang cỡ lớn với thân xe dài, nhiều chi tiết chrome và bộ mâm đa chấu sang trọng.

Hyundai Equus VS460 2009. Ảnh: Phong Minh.

Theo người bán, xe còn nguyên bản về động cơ, hộp số và kết cấu thân vỏ. Nội ngoại thất được mô tả còn đẹp, gầm bệ chắc chắn và các trang bị hoạt động bình thường.

Ưu điểm của Equus là không gian nội thất rộng rãi, hàng ghế sau tiện nghi, khả năng cách âm tốt và cảm giác ngồi thoải mái không thua kém nhiều mẫu sedan sang cùng thời.

Nhược điểm nằm ở việc phụ tùng không phổ biến bằng Lexus hay Toyota. Giá trị bán lại cũng thấp hơn đáng kể khiến nhiều người e ngại khi lựa chọn.

Range Rover Sport HSE 2008: SUV Anh quốc cỡ E giá hơn 300 triệu đồng

Một trong những mẫu xe gây bất ngờ nhất trên thị trường hiện nay là Range Rover Sport HSE đời 2008 khi được chào bán ở mức ngoài 300 triệu đồng.

Chiếc xe sở hữu ngoại thất màu đen bóng, bộ mâm đa chấu cỡ lớn cùng kiểu dáng vuông vức đặc trưng của dòng SUV hạng sang Anh quốc. Tổng thể xe vẫn khá bắt mắt dù đã gần 20 năm tuổi.

Theo người bán, chủ cũ vừa chi hơn 100 triệu đồng để bảo dưỡng và thay thế nhiều hạng mục. Xe được cam kết không đâm đụng, không ngập nước, máy số hoạt động ổn định.

Range Rover Sport HSE 2008. Ảnh: Phong Minh.

Ưu điểm của Range Rover Sport là thiết kế sang trọng, khả năng off-road ấn tượng và cảm giác ngồi cao ráo, bề thế. Ngay cả khi đã cũ, mẫu xe này vẫn tạo được sự khác biệt khi xuất hiện trên đường.

Tuy nhiên, đây cũng là mẫu xe khiến nhiều người đắn đo nhất bởi chi phí sửa chữa và bảo dưỡng nổi tiếng đắt đỏ. Hệ thống điện và treo khí nén là những hạng mục cần được kiểm tra kỹ trước khi mua.

BMW 320i F30 2015: Sedan Đức cỡ D giá hơn 400 triệu đồng

Trong nhóm xe sang cũ giá mềm, BMW 320i F30 sản xuất năm 2015 là cái tên được nhiều người quan tâm. Đây là thế hệ BMW Series 3 được đánh giá cao về khả năng vận hành và cảm giác lái.

Theo thông tin người bán, xe sử dụng động cơ tăng áp 2.0L kết hợp hộp số tự động 8 cấp Steptronic cùng ba chế độ lái khác nhau. Nội thất trang bị ghế da Sensatec, ghế trước chỉnh điện.

Ảnh: Nguyễn Hoài Sơn.

Qua hình ảnh đăng tải, chiếc xe sở hữu nước sơn xanh đen còn khá bóng bẩy, các chi tiết ngoại thất như cụm đèn pha, lưới tản nhiệt, lazang và kính xe vẫn giữ được độ mới. Tổng thể ngoại hình cho cảm giác chỉn chu hơn nhiều mẫu sedan cùng đời trên thị trường.

Người bán cho biết xe đã đi khoảng 100.000 km, đủ hai chìa khóa và vừa được bảo dưỡng tổng thể. Mức giá được chào bán ở ngưỡng hơn 400 triệu đồng.

Ưu điểm của BMW 320i F30 nằm ở cảm giác lái thể thao, hộp số 8 cấp mượt mà, khả năng cách âm tốt và mức tiêu hao nhiên liệu khá tiết kiệm, chỉ khoảng 5,5-6,2 lít/100 km trong điều kiện đường hỗn hợp.

Nhược điểm của mẫu xe này là chi phí bảo dưỡng và phụ tùng thường cao hơn xe Nhật cùng tầm giá. Người mua cũng cần kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng động cơ tăng áp trước khi xuống tiền.

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