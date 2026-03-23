MS 2026.072

Ba mẹ con cùng mắc bệnh thận, 16 năm gồng mình chạy chữa

Nằm trong Bệnh viện Thanh Nhàn để chạy thận, chị Cung Minh Phương (SN 1982) luôn dõi theo và cầu nguyện cho con trai cả Nguyễn Duy Phước (SN 2003) vừa trải qua ca ghép thận. Dù ca ghép đã thành công, nhưng nỗi lo lớn nhất lúc này là kinh tế khi toàn bộ chi phí đều phải vay mượn.

Ca ghép thận cho Phước đã thành công nhưng chi phí lên tới 650 triệu đồng

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình Phước, người dân ở xóm Cầu, thôn Nội, xã Thanh Liệt, TP Hà Nội không khỏi xót xa. Bởi những bất hạnh dường như dồn dập đổ xuống gia đình nhỏ này suốt nhiều năm qua.

Biến cố bắt đầu từ năm 2007, sau khi sinh con thứ hai, chị Phương phát hiện mắc suy thận mạn. Vì hoàn cảnh khó khăn, chị chỉ uống thuốc cầm cự. Ba năm sau, bệnh chuyển sang giai đoạn cuối, buộc chị phải lọc máu định kỳ. Suốt 16 năm qua, tuần nào chị cũng đến Bệnh viện Thanh Nhàn vài lần để duy trì sự sống.

Năm lên 10 tuổi, Phước bắt đầu mắc viêm cầu thận. Năm 2021, bệnh chuyển sang suy thận, đến tháng 10/2024 thì bước vào giai đoạn cuối, buộc phải lọc máu chu kỳ hàng tuần.

Không dừng lại ở đó, em trai của Phước là Nguyễn Duy Bảo Long (SN 2006) cũng mắc viêm cầu thận, phải điều trị thuốc hàng tháng.

Ghép thận cho con, nợ chồng nợ

Trước tình trạng bệnh ngày càng xấu đi, ghép thận là con đường duy nhất để cứu sống Phước. Ca phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức vừa qua đã thành công, nhưng chi phí lên tới 650 triệu đồng, toàn bộ đều là tiền vay mượn.

Trước đó, chi phí điều trị cho ba mẹ con đã vượt quá 1 tỷ đồng - con số quá lớn với một gia đình nghèo.

Để cứu sống Phước, gia đình chị Phương phải vay mượn số tiền hơn 605 triệu đồng để ghép thận cho con trai

Trong khi đó, mọi gánh nặng kinh tế đều dồn lên vai anh Nguyễn Bảo Thái - bố của Phước. Với công việc bảo vệ, thu nhập ít ỏi, anh một mình xoay xở chi phí điều trị cho vợ và hai con mắc bệnh nan y, nhiều khi vừa nhận lương đã phải trả nợ.

Dù đã ghép thận, Phước vẫn cần điều trị lâu dài với thuốc chống thải ghép và chi phí phục hồi rất tốn kém.

Chị Phương nghẹn ngào chia sẻ: “Bản thân tôi vẫn cố gắng cầm cự được vì 16 năm qua quen với việc lọc máu rồi. Nhưng Phước còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Gia đình đã cố gắng vay mượn để ghép thận cho con, giờ nợ nần quá lớn, một mình chồng tôi không thể gánh nổi. Con thứ 2 cũng đang phải uống thuốc hàng tháng để tránh phải chạy thận. Không biết rồi đây có phải bán nhà để trả nợ không…”.

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Nguyễn Duy Phước (SN 2003) mắc bệnh thận từ năm 10 tuổi, đến năm 2024 chuyển sang suy thận giai đoạn cuối và phải lọc máu chu kỳ. Vừa qua, bệnh nhân đã được ghép thận thành công. Gia đình có ba mẹ con cùng mắc bệnh thận nên chi phí điều trị rất lớn.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Cung Minh Phương

Chia sẻ với PV, ông Bùi Xuân Hưng, Trưởng thôn Nội cho biết thêm, gia đình chị Cung Minh Phương thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Cả ba mẹ con đều mắc bệnh thận, thường xuyên phải điều trị. Hiện chỉ có anh Nguyễn Bảo Thái đi làm nuôi cả gia đình, rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ.

Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của chị Phương khi kể về hoàn cảnh gia đình, ai cũng xót xa. Lúc này, gia đình chị Phương rất cần sự chung tay của cộng đồng để có thể tiếp tục hành trình chữa bệnh, giữ lại sự sống cho các con.

Bạn đọc giúp em Nguyễn Duy Phước có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.072 (em Nguyễn Duy Phước) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp chị Cung Minh Phương (mẹ của Duy Phước) theo địa chỉ: xóm Cầu, thôn Nội, xã Thanh Liệt, TP Hà Nội. Số điện thoại: 0902287650.