Bé Phan Văn Hào là con út trong gia đình có ba anh em ở thôn Thủy Chung, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị. Bố mẹ làm nông, quanh năm chỉ trông vào hai vụ lúa và chăn nuôi, trồng trọt thêm để mưu sinh.

Bé Phan Văn Hào mắc căn bệnh hiếm gặp, nếu không điều trị kịp thời thì việc cắt cụt chân là không thể tránh khỏi

Chị Hoàng Thị Thanh Thủy (SN 1990, mẹ bé Hào) kể: ngay từ khi chào đời, Hào đã mang trong mình căn bệnh hiếm gặp - dị dạng mạch bẩm sinh.

“Khi mới sinh, tôi nhìn thấy vùng mắt cá chân của con phồng to bất thường, dẫn đến tắc mạch máu. Gia đình lập tức đưa con vào Huế điều trị, nhưng do còn quá nhỏ, các bác sĩ chỉ có thể can thiệp tạm thời bằng cách thông mạch tạm thời”, chị Thuỷ chia sẻ.

Suốt nhiều năm, Hào gắn bó với bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Chị Thuỷ đã đưa con đi khắp nơi chạy chữa, nhưng tình trạng không cải thiện. Việc đi lại của bé Hào ngày càng khó khăn, nhiều khi bố mẹ phải cõng con đến trường.

Đầu tháng 2/2026, bệnh tình của bé chuyển biến nặng, chị Thủy đưa con ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Hào bị thiếu máu chi dưới cấp tính, chân phải tím tái dần.

Các bác sĩ cảnh báo, nếu không kịp thời tái thông mạch máu, việc cắt cụt chân là không thể tránh khỏi.

Để cứu đôi chân, bé Hào buộc phải điều trị dài ngày, chi phí tốn kém

Mẹ nghẹn lòng sợ con mất chân

Theo Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhi Phan Văn Hào đang được điều trị bằng thuốc chống đông và tiêm Ilomedin - loại thuốc không nằm trong danh mục bảo hiểm, giá khoảng 1 triệu đồng/ống, mỗi ống chỉ dùng trong hai ngày.

Các bác sĩ cho biết, bệnh của bé Hào không thể điều trị trong thời gian ngắn. Để cứu đôi chân, bé Hào buộc phải điều trị dài ngày, phải kịp thời thông mạch.

Tuy nhiên, chi phí để điều trị cho con là một gánh nặng đối với gia đình chị Thuỷ. Hiện số tiền chữa bệnh cho con trai đã hơn 22 triệu đồng, chưa kể chi phí sinh hoạt, ăn ở hằng ngày ở viện.

Chị Thủy nghẹn ngào: “Chỉ mong con có đôi chân khỏe mạnh để đến trường như các bạn mà khó quá. Giờ gia đình tôi không còn khả năng lo tiền thuốc nữa. Con còn nhỏ mà phải cắt chân thì tội lắm…”.

Gia đình chị Hoàng Thị Thanh Thuỷ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Để giữ lại đôi chân cho con, gia đình Hào phải bước vào hành trình điều trị lâu dài, tốn kém. Mỗi mũi tiêm, mỗi ống thuốc là một tia hy vọng mong manh níu giữ đôi chân của bé Hào. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để bé Hào vượt qua cơn bạo bệnh.

Bạn đọc giúp bé Phan Văn Hào có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.069 (bé Phan Văn Hào) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp chị Hoàng Thị Thanh Thủy (mẹ của Hào) theo địa chỉ: thôn Thủy Chung, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0357804930