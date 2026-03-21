MS 2026.071

Nhìn con trai nằm bất động trên giường bệnh, xung quanh là những dây truyền và máy móc, chị Đinh Thị Thu (SN 1987) lo mất ăn, mất ngủ.

Trải qua thời gian hôn mê sâu, nay Chinh đã tỉnh lại phần nào nhưng tình trạng vẫn rất nặng

Tuổi thơ Chinh chịu nhiều thiệt thòi bởi bố mẹ ly hôn khi em mới 3 tuổi.

Sau khi mẹ lập gia đình riêng, Chinh và chị gái về sống cùng ông bà nội tại thôn Đồng Tân, xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình.

Hoàn cảnh khó khăn khiến Chinh phải nghỉ học từ năm lớp 6. Còn chị gái Chinh 19 tuổi đã phải bươn chải làm đủ nghề để nuôi em và phụ giúp ông bà nội tuổi cao, sức yếu.

Biến cố ập đến vào đêm 5/3 vừa qua. Chinh cùng bạn trên đường đi chơi về thì bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng khiến người bạn của Chinh tử vong tại chỗ. Chinh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phủ Lý.

Bác sĩ cho biết Chinh bị đa chấn thương nặng: chấn thương sọ não, dập não hai bên, chấn thương lách, dập phổi hai bên, gãy 1/3 trên xương đùi trái. Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu lá lách, rồi chuyển Chinh lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch.

Tại đây, bác sĩ tiếp tục phẫu thuật dẫn lưu màng phổi, cố định xương và điều trị tích cực để hạn chế tổn thương não.

Đến nay, dù đã qua hơn một tuần, tình trạng của Chinh vẫn rất nặng. Trải qua hôn mê sâu suốt hơn 10 ngày, đến ngày 17/3, Chinh mới bắt đầu tỉnh lại phần nào nhưng chưa nhận thức được xung quanh.

Ông Nguyễn Đắc Tiêm (ông nội Chinh) từng bị tai nạn phải cắt một bên chân

Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, bệnh nhân Nguyễn Đắc Chinh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông. Sau khi được phẫu thuật cắt lách, dẫn lưu màng phổi, bệnh nhân đang điều trị hồi sức tích cực.

Hiện nay, chi phí điều trị của Chinh đã lên tới gần 200 triệu đồng, dù đã được bảo hiểm hỗ trợ một phần. Do phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, mỗi ngày chi phí điều trị cho Chinh lên tới khoảng 7 triệu đồng.

Đây là con số quá sức với gia đình Chinh. Ông nội Chinh từng bị tai nạn giao thông phải cắt cụt một chân, gần như mất khả năng lao động; bà nội tuổi cao sức yếu cũng không giúp được gì. Bố Chinh sa ngã tệ nạn nhiều năm không có công việc ổn định.

Ông bà nội già yếu, chị Thu là công nhân lao động thu nhập thấp, không đủ sức xoay xở chi phí điều trị cho con trai

Để cứu con trai, chị Thu đành phải vay nóng số tiền 200 triệu đồng. Nhưng số tiền đó nhanh chóng cạn kiệt trước các khoản chi phí phát sinh liên tục, tốn kém. Trong khi đó, chặng đường điều trị của Chinh vẫn còn rất dài, gia đình gần như không còn khả năng chi trả.

Mỗi ngày trôi qua, nhìn con trai nằm trên giường bệnh, chị Thu càng thêm sốt ruột khi con vẫn đang giành giật sự sống từng giờ.

Hiện gia đình chị Thu không còn khả năng xoay xở. Sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc lúc này chính là hy vọng để Chinh có thêm cơ hội được sống và tiếp tục hành trình phía trước.

Bạn đọc giúp em Nguyễn Đắc Chinh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.071 (em Nguyễn Đắc Chinh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Đinh Thị Thu (mẹ của Chinh) theo địa chỉ: Thôn Đồng Tân, xã Nam Xang, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0838131385.