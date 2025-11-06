Bão số 13 Kalmaegi đang mạnh đến cấp 15, giật trên cấp 17, áp sát bờ biển Nam Trung Bộ. Dự báo, khi đổ bộ đất liền khoảng chiều tối đến đêm nay, bão có cường độ cấp 11-13, giật cấp 15-16. Có ba địa phương ở trong vùng nguy hiểm nhất về gió mạnh.

Bão số 13 Kalmaegi đã mạnh lên cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17 trong sáng nay (6/11), đạt mức tiệm cận siêu bão. Từ nay đến khi đổ bộ đất liền vào khoảng chiều tối và đêm, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khá nhanh, khoảng 25-30 km/h.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 13 còn có khả năng duy trì cường độ mạnh nhất này trong khoảng 4-6 giờ tới, trước khi hoàn lưu phía Tây của bão va chạm với đất liền, do ma sát có thể làm cường độ bão giảm xuống 1-2 cấp.

“Khi đổ bộ vào đất liền khoảng chiều tối đến đêm nay, cường độ của cơn bão dự báo khoảng cấp 11-13, giật cấp 15-16. Đây là cường độ rất mạnh", ông Khiêm nhấn mạnh.