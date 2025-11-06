Bão số 13 Kalmaegi đang mạnh đến cấp 15, giật trên cấp 17, áp sát bờ biển Nam Trung Bộ. Dự báo, khi đổ bộ đất liền khoảng chiều tối đến đêm nay, bão có cường độ cấp 11-13, giật cấp 15-16. Có ba địa phương ở trong vùng nguy hiểm nhất về gió mạnh.
Bão số 13 Kalmaegi đã mạnh lên cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17 trong sáng nay (6/11), đạt mức tiệm cận siêu bão. Từ nay đến khi đổ bộ đất liền vào khoảng chiều tối và đêm, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khá nhanh, khoảng 25-30 km/h.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 13 còn có khả năng duy trì cường độ mạnh nhất này trong khoảng 4-6 giờ tới, trước khi hoàn lưu phía Tây của bão va chạm với đất liền, do ma sát có thể làm cường độ bão giảm xuống 1-2 cấp.
“Khi đổ bộ vào đất liền khoảng chiều tối đến đêm nay, cường độ của cơn bão dự báo khoảng cấp 11-13, giật cấp 15-16. Đây là cường độ rất mạnh", ông Khiêm nhấn mạnh.
Bão số 13 quét qua đặc khu Trường Sa
Bão số 13 quét qua đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) rạng sáng nay, với sức gió giật cấp 14, sóng cao 6-8m. Nhờ chủ động chuẩn bị và triển khai các biện pháp ứng phó, các đơn vị tại đây chỉ bị ảnh hưởng nhẹ; một số cây xanh ngã đổ nhưng không có thiệt hại về người.
Trước đó, lực lượng trên các đảo đã hướng dẫn, hỗ trợ gần 300 tàu cá cùng hơn 3.400 ngư dân vào âu tàu và lòng hồ trú tránh bão an toàn.
Gia Lai cấm người dân ra khỏi nhà từ 16h
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thực hiện lệnh cấm người dân ra khỏi nhà từ lúc 16h, còn xe cộ dừng lưu thông trên đường lúc 17h hôm nay để đảm bảo an toàn. Yêu cầu được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đưa ra tại cuộc họp với các xã phường để ứng phó bão Kalmaegi, chiều 6/11.
Trên đất liền, từ sáng, các tỉnh Đắk Lắk, Quy Nhơn, Quảng Ngãi đã có mưa diện rộng, trời âm u.
Mưa to, gió lớn tại đặc khu Lý Sơn
XEM CLIP:
Lúc 15h20, ông Nguyễn Văn Huy – Chủ tịch đặc khu Lý Sơn cho biết, hiện tại đảo có gió cấp 10, sóng biển liên tục dâng cao, bọt nước tung trắng xóa vào bờ kè và khu vực cảng.
Đến nay, chính quyền đặc khu đã di dời hơn 130 hộ với hơn 250 người dân ở khu vực ven biển, vùng xung yếu đến nơi an toàn Tại khu neo trú tàu thuyền An Hải, hàng trăm tàu cá đã được neo đậu an toàn.
Hiện mưa và gió vẫn tiếp tục gia tăng, toàn bộ hệ thống phòng chống thiên tai của đặc khu được kích hoạt ở mức cao nhất để ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi). Chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối không ở lại tàu thuyền, lồng bè thủy sản và tuân thủ hướng dẫn để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.