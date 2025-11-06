Sáng 6/11, tại tỉnh Gia Lai, không khí chuẩn bị ứng phó bão số 13 Kalmaegi trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.

Tại khu vực biển Lý Lương (phường Quy Nhơn Đông), từ đầu giờ sáng nay, sóng và gió đã bắt đầu mạnh lên. Chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 111 hộ với 405 nhân khẩu, trong đó có 22 người lên khu sơ tán tập trung, còn lại là sơ tán xen kẽ.

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng nhanh chóng hoàn tất việc hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản đến nơi an toàn; tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức ứng phó bão. Mọi việc đều diễn ra hết sức khẩn trương.

Hiện, bão số 13 đang di chuyển rất nhanh, hướng trực tiếp vào đất liền tỉnh Gia Lai với cường độ gió giật mạnh. Từ trưa 6/11, hoàn lưu bão gây gió lớn, sóng cao và mưa to tại khu vực ven biển.

Dự báo, bão đổ bộ từ chiều tối 6/11, gây sóng cao 7-9m, triều cường và nước biển dâng dọc tuyến Quy Nhơn - Phù Cát - Hoài Nhơn. Các địa phương này được cảnh báo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nguy cơ sóng lớn phá hủy nhà cửa, lồng bè và đe dọa tính mạng người dân.

Lực lượng chức năng và người dân tận dụng cát ven biển để chằng chống nhà cửa.

Bộ đội dùng bao nilon chứa nước đặt lên mái tôn để gia cố, chống tốc mái nhà dân khi bão Kalmaegi đổ bộ.



Bộ đội cũng ra quân giúp người dân thu hoạch lúa để giảm bớt thiệt hại khi bão đổ bộ.

Tại phường Quy Nhơn - địa bàn trọng điểm ven biển của tỉnh Gia Lai, nơi tập trung hàng trăm lồng bè nuôi trồng thủy sản, các tổ công tác liên ngành gồm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, UBND phường và Chi cục Thủy sản tỉnh đã xuống tận từng khu vực nuôi trồng để kiểm đếm, tuyên truyền, vận động ngư dân khẩn trương gia cố, neo chằng lồng bè và rời khỏi khu vực nguy hiểm trước khi bão đổ bộ.

Toàn bộ số hộ dân nuôi trồng thủy sản đã cam kết rời khỏi khu vực biển, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác phòng, chống bão tại xã Cát Tiến. Ông Tuấn yêu cầu các địa phương, đơn vị phải kích hoạt mức cao nhất phương án phòng, chống bão lũ theo phương châm “4 tại chỗ”. Công tác sơ tán dân phải hoàn thành trước 10h ngày 6/11.

Tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao như khu phố 49, 58, 63 (phường Quy Nhơn), hàng trăm hộ dân đã được vận động di dời khẩn cấp.

Sáng nay, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão tại cảng cá Quy Nhơn (Gia Lai) và Trường mầm non Hoa Phong Lan.

Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra, hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền, lồng bè an toàn và nghiêm cấm quay lại khi đã được sơ tán.

Trước đó, 3h sáng, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 đã khẩn trương cơ động đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Hơn 350 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện, trang bị chuyên dụng như ô tô, xuồng, máy bơm, nhà bạt dã chiến... được huy động, cơ động đến những địa bàn trọng điểm, kịp thời hỗ trợ chính quyền và người dân trong công tác phòng, chống bão.

Đắk Lắk điều động 300 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân ven biển

Sáng 6/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã điều động 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) hành quân trong đêm để hỗ trợ bà con ven biển phòng, chống bão Kalmaegi, được dự báo có cường độ rất mạnh.

Chiến sĩ CSCĐ Đắk Lắk lên đường giúp dân chống bão. Ảnh: SĐ

Công an Đắk Lắk giúp dân chằng thuyền. Ảnh: SĐ

Kéo thuyền thúng vào bờ cho người dân. Ảnh: SĐ

Cùng người dân kéo thuyền lên bờ. Ảnh: SĐ

Khánh Hòa sơ tán hơn 700 người ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao

Lực lượng chức năng đến xóm Núi, vận động người dân sơ tán khỏi khu vực nguy cơ sạt lở. Ảnh: X.N

Sáng nay, Khánh Hòa mưa tầm tã. Hơn 230 hộ với gần 1.100 nhân khẩu tại tổ dân phố Thành Phát (còn gọi là xóm Núi), được chính quyền phường Nam Nha Trang vận động di dời tới nhà văn hóa để đề phòng nguy cơ sạt lở. Các hộ khác tìm đến nhà người thân ở vị trí cao, bảo đảm an toàn.

Tổ dân phố Thành Phát hiện có 229 hộ với 750 nhân khẩu, hình thành hàng chục năm qua. Người dân chủ yếu là lao động tự do, hoàn cảnh khó khăn. Họ dựng những căn nhà lợp tôn, lụp xụp dưới chân núi Hòn Rớ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão. Nơi đây từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng hồi năm 2018, khiến 11 người tử vong, nhiều nhà cửa bị vùi lấp.

Bà Ngô Thị Tý, 80 tuổi, được lực lượng chức năng sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: X.N

Nhà nằm dưới chân núi, khu vực có nguy cơ sạt lở, bà Ngô Thị Tý (80 tuổi) cho biết sống một mình nên mỗi khi mưa kéo dài hoặc có thông tin về bão bà đều thấp thỏm. Bà luôn chuẩn bị tâm lý để sơ tán đến nơi an toàn.

Sáng nay, khi lực lượng chức năng đến tận nơi hỗ trợ và đưa đến nhà văn hóa thôn, bà liền theo cùng. “Ở đây từng sạt lở, gây sập nhà, chết người nên khi có cán bộ hỗ trợ thu dọn đồ đạc và đưa đến nơi tránh trú, tôi liền nghe theo”, bà Tý chia sẻ.

Đồng thời, lực lượng chức năng phường Nam Nha Trang phối hợp với công an, cán bộ và chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Rớ (Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Nha Trang) phát loa, hỗ trợ người dân di dời, thu dọn vật dụng thiết yếu và đưa tài sản đến nơi tránh trú an toàn.

Người dân được hỗ trợ chở đến khu vực cao ráo để tránh bão. Ảnh: X.N

Có mặt tại thôn Thành Phát từ sớm, ông Ngũ Quốc Việt (Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Nam Nha Trang) cho biết hôm qua địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm. Địa phương sử dụng nhà văn hóa, trạm biên phòng, trường học và các khu vực cao ráo làm điểm tạm trú an toàn cho người dân. Nhu yếu phẩm, nước uống, thuốc men cũng được chuẩn bị đầy đủ để kịp thời hỗ trợ người dân.

Theo ông Việt, UBND phường kiên quyết không cho người dân trở lại xóm Núi khi chưa an toàn, đồng thời cắt cử lực lượng trực 24/24 để theo dõi thời tiết và sẵn sàng ứng phó. Dự kiến trong chiều nay, lực lượng chức năng tiếp tục sơ tán khoảng có 270 hộ với 1.034 nhân khẩu tại thôn Thành Đạt, nơi có nguy cơ sạt lở để tránh bão.

Nhà người dân dựng lụp xụp dưới chân núi Hòn Rớ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão. Ảnh: X.N

Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang Nguyễn Văn Minh cũng cho biết, địa phương ghi nhận 12 điểm có nguy cơ sạt lở và khu vực xung yếu nằm tại Phước Hạ, Phước Lộc, Phước Tân, Vĩnh Trường… và đang được giám sát chặt chẽ.

Người dân được đưa đến nhà văn hóa thôn ở phường Nam Nha Trang. Ảnh: X.N

Hiện, phường Nam Nha Trang đang tiếp tục thống kê chính xác tổng số hộ đã di dời khỏi vùng nguy cơ cao. Lực lượng chức năng và các tổ công tác túc trực tại hiện trường, sẵn sàng di dời người dân khi thời tiết diễn biến phức tạp.

Bão số 13 Kalmaegi tăng lên cấp 15, đêm nay đỉnh điểm mưa rất to và gió cực mạnh Đến 9h sáng nay (6/11), bão số 13 Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 290km và đã tăng lên cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo, từ chiều tối nay, bão bắt đầu ảnh hưởng từ Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk; đêm nay, đỉnh điểm mưa rất to và gió rất mạnh.