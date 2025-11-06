Đầu giờ chiều 6/11, khi những cơn gió đầu tiên của bão số 13 (Kalmaegi) bắt đầu quất mạnh vào bờ, các địa phương ven biển Quảng Ngãi bước vào cuộc chạy đua với thời gian. Hàng nghìn người dân vùng nguy hiểm được lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán đến nơi an toàn, trước khi bão đổ bộ.

Lãnh đạo xã Tịnh Khê đến nhà vận động người dân sơ tán để tránh bão số 13. Ảnh: N.X

Ghi nhận của PV VietNamNet tại xã An Phú (TP Quảng Ngãi), những con đường ven biển vốn yên bình nay vang tiếng loa truyền thanh liên tục. Các tổ dân phố tỏa đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, vận động bà con rời nơi nguy hiểm.

Trong căn nhà cấp 4 đã cũ, bà Đặng Thị Thanh (60 tuổi, thôn Phú Trung) tất bật thu dọn vài vật dụng cần thiết - cái bếp gas nhỏ, ít quần áo, chiếc chiếu cũ.

“Nghe tin bão mạnh, chính quyền vận động lên trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã An Phú tránh trú, tôi dẫn đứa cháu ngoại 6 tuổi đi ngay. Nhà còn hay mất thì tính sau, miễn người an toàn là được”, bà nói, mắt nhìn ra khoảng trời đang sầm tối, gió bắt đầu giật từng hồi.

Bà Thanh cùng cháu ngoại đến trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã An Phú để tránh bão. Ảnh: Hà Nam

Ngồi cạnh bên, bà Nguyễn Thị Thới (65 tuổi) cười nhẹ mà giọng vẫn run: “Già rồi, qua bao nhiêu mùa bão mà vẫn sợ như lần đầu. Chỉ mong qua đêm nay, người còn, nhà cửa còn là mừng rồi”.

Bà Thới cùng hai cháu nội 4 và 6 tuổi đã lên trụ sở ủy ban xã tránh bão trước; vợ chồng con trai sau khi chằng chống nhà cửa sẽ theo lên vào chiều nay.

“Khoảng ba năm nay, đây là lần đầu tiên bão được dự báo có khả năng đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ngãi”, bà nói, ánh mắt không giấu nổi lo lắng.

Bà Thới (áo hồng) lo lắng cơn bão sẽ gây thiệt hại nặng. Ảnh: Hà Nam

Nép bên góc phòng, bà Nguyễn Thị Hoài Lan (49 tuổi, thôn Phổ An) ôm chiếc túi nilon đựng vài bộ quần áo, giọng nghẹn lại: "Bão Chanchu năm đó, mái nhà tôi bay mất, đồ đạc trôi sạch. Chồng đi biển, còn tôi và con nhỏ phải trú tạm nhà hàng xóm suốt mấy ngày. Cảnh ấy ám ảnh mãi không quên".

Bà Lan - người từng bị tốc mái nhà trong cơn bão Chanchu năm 2006, trận bão khiến hàng trăm ngư dân Quảng Ngãi thiệt mạng, vẫn chưa hết run khi nghe tin bão lớn sắp tới.

“Giờ nghe dự báo bão mạnh là tôi không ngủ được, cứ lo mà run. Giờ được chính quyền đưa đến nơi tránh trú, thấy đông người, tôi cũng đỡ sợ hơn”, bà nói. Hôm nay, bà Lan cùng chồng, con gái và cháu nội đã lên trụ sở ủy ban xã để tránh bão.

Bà Lan lo sợ cơn bão lần này sẽ mạnh như cơn bão 20 năm trước đã cuốn ngôi nhà của mình. Ảnh: Hà Nam

Tại Trường Tiểu học Phổ An, nơi được chọn làm điểm sơ tán, từng tốp người dân nối nhau đến trong mưa. Các tình nguyện viên trải chiếu, phát mền, phát cơm hộp cho từng gia đình.

Bà Lê Thị Cận (thôn Phổ Trường) cho biết: "Nhà tôi ngay sát biển, mỗi mùa bão đến đều nơm nớp lo sợ. Năm nay nghe nói bão mạnh, được đưa lên trường trú tránh, có bộ đội và cán bộ túc trực, tôi thấy yên tâm hơn".

Bà Cận cùng hàng xóm đến Trường tiểu học Phổ An tránh bão. Ảnh: Hà Nam

Theo ông Trần Ngọc Xôn, Phó Chủ tịch UBND xã An Phú, xã đã bố trí 11 điểm sơ tán, đảm bảo nơi ở tạm, nước uống và lương thực cho 834 hộ với 2.840 nhân khẩu. Công tác di dời phải hoàn tất trước 14h hôm nay, không để ai ở lại vùng nguy hiểm", ông nói.

Cách đó không xa, phường Sa Huỳnh - nơi được ví là “cánh cửa” phía Nam của Quảng Ngãi, cũng đang căng mình ứng phó. Tiếng loa truyền thanh vang khắp xóm, xen lẫn tiếng trẻ nhỏ gọi nhau giữa làn mưa lất phất.

Những cụ già được ưu tiên sơ tán đến nơi tránh trú an toàn. Ảnh: N.X

Ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường cho biết toàn phường có hơn 32.000 dân, trong đó 3.600 người sống ở khu vực nhà không kiên cố.

“Chúng tôi đã chuẩn bị 65 điểm tránh trú tập trung, có đủ chiếu, mền, lương thực và nước uống. Việc sơ tán phải hoàn tất trước khi bão chạm đất nhiều giờ", ông Thanh nói.

Người dân phường Sa Huỳnh được sơ tán đến nơi an toàn để tránh bão. Ảnh: N.X

Tại xã Mỏ Cày, những người lính Đồn Biên phòng Đức Minh không ngại mưa gió, băng qua từng con đường ngập nước để giúp dân chằng chống nhà cửa, dọn dẹp sân vườn.

Theo ông Trần Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày, địa phương có 5 thôn ven biển nằm trong vùng nguy hiểm. “Đến trước 13h, chúng tôi hoàn tất di dời 621 hộ với 1.342 nhân khẩu đến ở tạm tại 413 hộ có nhà kiên cố trong khu vực an toàn”, ông Nam chia sẻ.

Lực lượng xã Bình Sơn hỗ trợ đưa cụ bà bị tai biến ở thôn Mỹ Tân đến bệnh viện an toàn trước giờ bão vào. Ảnh: N.X

Theo phương án ứng phó bão Kalmaegi của UBND tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có gần 27.000 hộ với 98.500 nhân khẩu cần sơ tán, thuộc 77/96 xã, phường, thị trấn. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu hoàn tất trước 16h ngày 6/11, riêng các xã ven biển phía Nam và đặc khu Lý Sơn phải xong trước 13h cùng ngày.